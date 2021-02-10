Акционная распродажа OnePlus 10 Pro – стильный и мощный флагман от 13 769

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Привет! Наверняка вы думаете, что в ценовом сегменте до 15 000 грн можно найти только неплохие среднебюджетники для выполнения повседневных задач. Но нет, есть возможность приобрести даже топовые флагманы. От всего сердца советуем купить OnePlus 10 Pro, который еще год назад оставался самым топовым вариантом и стоил втрое дороже.

OnePlus 10 Pro – стеклянный красавец со Snapdragon 8 Gen 1 и экраном LTPO AMOLED

Мы предлагаем скидку в размере 1 500 грн , которая распространяется на три модификации OnePlus 10 Pro с разным объемом памяти. Для этого нужно активировать на сайте промокод Q33HPYZC .





Начнём с внешнего вида OnePlus 10 Pro. Смартфон выглядит солидно и дорого, есть премиальные признаки. В черном и зеленом цветах корпус стеклянный с алюминиевыми рамками. Белая окраска считается эксклюзивной и имеет керамическую заднюю крышку.

На боковой грани обнаружите переключатель звуковых режимов. Его любит большинство пользователей. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном.

6.7-дюймовый дисплей LTPO2 Fluid AMOLED с очень высоким разрешением 1440 x 3216 пикселей выдает максимальную яркость 1300 нит. Поддерживается 1 млрд цветов, частота развертки составляет 120 Гц.

«Сердцем» OnePlus 10 Pro является Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Он продолжает демонстрировать превосходную мощность, несмотря на то, что уже вышли более новые версии. Вы сможете и поиграть в требовательные игрушки и без проблем выполнять ежедневные дела – мессенджеры, вебсерфинг, просмотр видео.

Интерфейс OnePlus 10 Pro – настоящая ракета. Установлена глобальная прошивка с поддержкой украинского языка. Google Play работает, обновления прилетают по воздуху.

Телефон уже успел обновиться в Android 14 с фирменной прошивкой OxygenOS 14. Если вы уже пользовались смартфонами Ванплас, то знаете, какая у них удобная и многофункциональная оболочка.

Мощные камеры – еще одна причина приобрести OnePlus 10 Pro. Главный сенсор с разрешением 48 Мп, лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией. Большой сверхширокоугольник на 50 Мп с углом обзора 150˚. 8-мегапиксельное телефото с 3.3-кратным оптическим зумом и OIS. Запись видео в максимальном качестве 8K@24fps.

Получаем очень хорошие фото. OnePlus 10 Pro по камерам точно выигрывает все среднебюджетники. Фронталка также отличная, на 32 Мп. Сможете записывать качественные видеоролики для соцсетей.

Также не можем не похвалить OnePlus 10 Pro за хорошую автономность. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. При умеренном использовании получается полтора дня работы на одном заряде. Мощность проводной королевской зарядки – 80 Вт. Беспроводная на 50 Вт, что не менее круто.

Используя промокод, вы приобретете Ванплас 10 О по очень низкой цене:

8/256 ГБ (стекло) – 13 769 грн вместо 15 269 грн ;

12/256 ГБ (стекло) – 14 278 грн вместо 15 778 грн ;

12/256 ГБ (керамика) – 15 805 грн вместо 17 305 грн .

Предлагаем наложенный платеж и функцию «Посылка в кредит» от Новой почты. Удачной покупки!

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