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  • Аксессуары к Vision Pro от Apple – запасная батарея за 200$ на целых 2 часа работы, когда будет чехол для чехла?

Аксессуары к Vision Pro от Apple – запасная батарея за 200$ на целых 2 часа работы, когда будет чехол для чехла?

19.01.2024 70 0

Дорогой PowerBank

Компания Apple представила аксессуары к своей долгожданной гарнитуре дополненной реальности Vision Pro, который стоит 3499 долларов. И оказывается, запасная батарея, дающая всего два часа автономной работы будет стоить 200 долларов.

Аксессуары к Vision Pro от Apple – запасная батарея за 200$ на целых 2 часа работы, когда будет чехол для чехла? – фото 1

То есть чтобы проиграть весь день, придется купить несколько батарей. Ведь играть в игры или просматривать фильмы в VR, подключившись кабелем к розетке, не слишком удобно. Вы ведь тоже мечтали в девайсе за 4000 долларов думать, на сколько вам хватит аккумулятора?

Аксессуары к Vision Pro от Apple – запасная батарея за 200$ на целых 2 часа работы, когда будет чехол для чехла? – фото 2

Еще за 199 долларов предлагается специальный чехол для переноски Vision Pro. Но в нем тоже есть всего одно отделение для батареи. То есть, для отдыха или путешествия вам понадобится еще один чехол для дополнительных аккумуляторов.

Аксессуары к Vision Pro от Apple – запасная батарея за 200$ на целых 2 часа работы, когда будет чехол для чехла? – фото 3

Пожалуй, это сознательная стратегия Apple – продать как можно больше дополнительных аксессуаров к уже дорогому устройству. Не слыхали, когда будет чехол для чехлов с аккумуляторами для Vision Pro?

Источник - apple

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.01.2024
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Аксессуары к Vision Pro от Apple – запасная батарея за 200$ на целых 2 часа работы, когда будет чехол для чехла?