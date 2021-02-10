Аксессуары к Vision Pro от Apple – запасная батарея за 200$ на целых 2 часа работы, когда будет чехол для чехла?

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Дорогой PowerBank

Компания Apple представила аксессуары к своей долгожданной гарнитуре дополненной реальности Vision Pro, который стоит 3499 долларов. И оказывается, запасная батарея, дающая всего два часа автономной работы будет стоить 200 долларов.

То есть чтобы проиграть весь день, придется купить несколько батарей. Ведь играть в игры или просматривать фильмы в VR, подключившись кабелем к розетке, не слишком удобно. Вы ведь тоже мечтали в девайсе за 4000 долларов думать, на сколько вам хватит аккумулятора?

Еще за 199 долларов предлагается специальный чехол для переноски Vision Pro. Но в нем тоже есть всего одно отделение для батареи. То есть, для отдыха или путешествия вам понадобится еще один чехол для дополнительных аккумуляторов.

Пожалуй, это сознательная стратегия Apple – продать как можно больше дополнительных аксессуаров к уже дорогому устройству. Не слыхали, когда будет чехол для чехлов с аккумуляторами для Vision Pro?

Источник - apple