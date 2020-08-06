Always on Display от OnePlus выглядит эффектно и стильно

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Вчера стало известно, что 10 августа помимо анонса HydrogenOS 11 компания намерена выпустить OxygenOS 11 в версии для разработчиков. А еще раньше глава компании Пит Лау намекал на то, что наконец-то в прошивке реализуют долгожданную функцию Always on Display. От слов перешли к делу и сегодня даже выложили ролик, демонстрирующий ее работу.

Появилось видео на странице главы OnePlus в Weibo и сопроводил он его посланием, что функция AOD популярна и востребована. Для ее создания компания привлекла специалистов школы дизайна Парсонса. Это частная школа искусств, которая была основана еще в 1896 году и располагается на Манхэттене в Нью-Йорке.

Именно усилиями профессионалов удалось сделать фичу уникальной, и ее дизайн именуется «время». Одной из ее особенностей станет шкала времени, которая будет выводиться на экран. Ее задача показать сколько времени вы пользовались смартфоном в течение суток.

О прочих нововведениях и изменениях в OxygenOS 11 не сообщается. По слухам, разработчики много внимания уделили темному режиму, сделали интерфейс более чистым и легким. Ожидается, что первыми из коробки OxygenOS11 получат флагманы серии OnePlus 8T, а до остальных новая версия прошивки доберется посредством апдейта. Обновить должны все актуальные смартфоны, начиная с OnePlus 6.

Источник: weibo