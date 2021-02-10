Amazfit удивляет всех на CES 2024 умным кольцом Helio Ring

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Много новинок на CES 2024

На CES 2024 показали много интересных технологий, в том числе касающихся ИИ. Но не менее интересны были носимые устройства. Так во время выставки компания Amazfit анонсировала свое первое умное кольцо Amazfit Helio Ring.

Мы уже видели достаточно таких устройств, но широкое распространение они так и не получили. Свои наработки в этом направлении планирует показать и Samsung, возможно даже на Galaxy Unpacked.

Amazfit Helio Ring изготовлен из титанового сплава и весит всего 3,8 грамма. Кольцо имеет водонепроницаемость 10 ATM, что означает, что он может выдержать погружение под воду на глубину до 100 метров, что является лучшим показателем, чем большинство носимых устройств. Helio Ring доступен в 10 и 12 размерах.

Он оборудован общими датчиками для отслеживания здоровья, такими как пульсометр, SpO2, стресс и трекер сна. Умное кольцо также использует алгоритм PeakBeat, предоставляющий такие данные, как VO2 Max, тренировочную нагрузку и эффект от тренировки, что позволяет более эффективно отслеживать время отдыха и тренировок. Он поддерживает разные физические упражнения и спортивные режимы. Amazfit Helio Ring также оснащен встроенным датчиком электродермальной активности, который измеряет высокий уровень стресса из-за выделяющегося из рук пот.

Amazfit Helio Ring можно использовать вместе с существующими смарт-часами Amazfit, позволяющими расширить функционал. Существует подписка на сервис Zepp Aura AI для отдыха и оздоровления. Он предлагает звуки окружающей среды во время сна, а также еженедельные и ежемесячные отчеты о сне.

Как утверждает компания, Amazfit Helio Ring разработан специально для спортсменов, стремящихся получить максимальную отдачу от мониторинга, анализа и рекомендаций по восстановлению, что подтверждаю функционал перстня.

Amazfit не вскрыла цену на Helio Ring. В продаже он появится в начале весны этого года.