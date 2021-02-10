Amazfit GTS 2e: убогий гибрид и неоправданно высокий ценник

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Протестировали Amazfit GTS 2e и остались недовольны таким знакомством

Яркий дисплей, огромный выбор тренировок и полный комплект всевозможных датчиков — умным часам Amazfit GTS 2e есть чем похвастаться. Но наличие латинской буквы «е» намекает на то, что это упрощенная версия, у нее есть старший брат. И это Amazfit GTS 2. На его фоне лайт-версия смотрится откровенно проигрышно, но и без этого факта гаджет вышел провальным.

Можно было бы сказать, что перед нами классические умные часы, по крайней мере, выглядят они именно так. Да, и ряд функций тут от смарт-часов. Но факту мы имеем фитнес-часы, которым лишь попытались добавить породы, но откровенно «налажали» даже в том, какой ремешок тут предложили. Он дешевый и нарочито удешевляет гаджет.

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Всего в Amazfit GTS 2e предусмотрено 90 тренировочных режимов, включая рыбалку. Да, ради количества какой только вид занятий не притянешь за уши только бы поражать воображение количеством. В целом работа в тренировочных режимах не вызывала бы нареканий, если бы не откровенный косяк — Amazfit GTS 2e не умеют правильно считать шаги.

Отдельно стоит отметить то, что фитнес-часы постоянно «отваливаются» от смартфона, синхронизация настроена из рук вон плохо. А это прям беда и такое поведение гаджета просто недопустимо. К числу замеченных и критических недостатков стоит отнести слабую автономность, отсутствие динамика и хранилища, измерение температуры и уровня кислорода в крови требует серьезных доработок, а также не реализовали поддержку NFC и Wi-Fi. Здесь даже не пришлось особо придираться, чтобы найти недостатки в фитнес-часах. Они изобилуют проблемами, которые для многих окажутся критическими.