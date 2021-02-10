Amazing! В iOS 17.2 beta 4 можно изменить звук сообщения по умолчанию – впервые за 17 лет существования iPhone

29

До этого Apple шла 17 лет...

С iOS 17.2 beta 4 Apple iPhone получили революционную возможность – можно изменить звук сообщений по умолчанию. Да, пользователи Android удивятся, но это стало возможным на 17-м году существования iPhone.



Программное обеспечение iOS 17.2 beta 4 было выпущено для разработчиков. Как же произошло такое волшебство – кастомизация звука сообщений? В этом обновлении классический звук Tri-tone был заменен Rebound. Впрочем, новый звук гораздо тише и не всем это изменение понравилось.



Чтобы удовлетворить всех Apple добавила возможность изменять звук уведомлений по умолчанию вообще на любой. Это первый случай, когда iOS позволяет пользователям изменять звук уведомлений, используемый большинством приложений – решение, которое пользователям Android кажется наиболее естественным (как вообще можно иначе?).



Новая опция "Уведомление по умолчанию" отображается в меню "Звуки и тактильная информация" в программе "Настройки". Пользователи могут выбирать новые и классические звуки, включая Tri-tone. Существует также возможность настроить звук Tone Store для уведомлений.

Источник: 9to5mac