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Amazing! В iOS 17.2 beta 4 можно изменить звук сообщения по умолчанию – впервые за 17 лет существования iPhone

29.11.2023 29 0

До этого Apple шла 17 лет...

С iOS 17.2 beta 4 Apple iPhone получили революционную возможность – можно изменить звук сообщений по умолчанию. Да, пользователи Android удивятся, но это стало возможным на 17-м году существования iPhone.


Программное обеспечение iOS 17.2 beta 4 было выпущено для разработчиков. Как же произошло такое волшебство – кастомизация звука сообщений? В этом обновлении классический звук Tri-tone был заменен Rebound. Впрочем, новый звук гораздо тише и не всем это изменение понравилось.

 

iOS 17.2 beta 4


Чтобы удовлетворить всех Apple добавила возможность изменять звук уведомлений по умолчанию вообще на любой. Это первый случай, когда iOS позволяет пользователям изменять звук уведомлений, используемый большинством приложений – решение, которое пользователям Android кажется наиболее естественным (как вообще можно иначе?).


Новая опция "Уведомление по умолчанию" отображается в меню "Звуки и тактильная информация" в программе "Настройки". Пользователи могут выбирать новые и классические звуки, включая Tri-tone. Существует также возможность настроить звук Tone Store для уведомлений.

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 29.11.2023
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Amazing! В iOS 17.2 beta 4 можно изменить звук сообщения по умолчанию – впервые за 17 лет существования iPhone