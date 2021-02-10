Аналитика от Gartner: как Apple обошла Samsung на рынке смартфонов и бурный рост Xiaomi

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Тройка лидеров по итогам четвертого квартала 2020 года: Apple, Samsung и Xiaomi. Неудачник — Huawei

Наверное, вы уже слышали о том, что 4 квартал прошлого года стал заметным в истории Apple — она продала самое большое количество iPhone за все время их выпуска. По данным аналитиков IDC речь идет о 90 млн трубок, а вот Gartner не соглашается с коллегами и говорит о том, что продажи составили около 80 млн и концерн из Купертино контролировал 20,8% рынка.

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Но и эта цифра стала рекордной для Apple, которая играет в премиальном сегменте рынка и этой ниши оказалось достаточно, чтобы обойти ту же Samsung, чьи аппараты представлены во всех сегментах. В активе южнокорейского гиганта чуть более 62 млн поданных мобильников и его доля составила 16,2%. На фоне 4 квартала 2019 года Samsung продемонстрировала спад на 11,8%.

Также взглянув на топ-5 крупнейших производителей смартфонов нельзя не отметить бурный рост Xiaomi, которая сумела увеличить продажи на 33,9% и в ее активе 43,4 млн проданных смартфонов. Надо отдать ей должное, она сумела основательно поднажать и удачно воспользовалась отступлением Huawei. По итогам последнего квартала 2020 года Huawei удержала 8,9% доли рынка и реализовала 34,3 млн смартфонов, оказавшись на пятой строчке табеля рангов. В целом продажи компании просели на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Стоит поздравить Oppo с четвертым местом в рейтинге лучших смартфоностроителей. А в целом рынок мобильников просел на 5,4% по сравнению с последним кварталом 2019 года.

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Можно предположить, что 2021 год может стать удачным для Xiaomi. Рынок как губка впитывает 5G‑смартфоны, особенно востребованны недорогие аппараты. И Xiaomi явно будет стремиться насытить рынок подобными решениями и одним из последних стал Redmi Note 9T, который вышел на глобальный рынок. Кстати, приятно удивил чип от MediaTek.

Линейка Dimensity от чипмейкера стала удачной и позволяет производителям создавать доступные 5G‑смартфоны. Спрос на такие процессоры будет только расти и у MediaTek есть шансы упрочить свое положение на рынке и сохранить пальму первенства, которую он отобрал у Qualcomm по итогам третьего квартала прошлого года. Не думаем, что американский чипмейкер будет спокойно наблюдать за тем, как «выскочка» MediaTek «отъедает» его долю. Свои бюджетные 5G-изделия должен выпустить и Qualcomm, а значит, нас ждет интересное противостояние и будет интересно узнать, кто выйдет победителем.

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Источник: gizchina