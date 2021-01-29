Продажи iPhone достигли своего максимума

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Спрос на iPhone оказался рекордно высоким

У Apple появился очередной повод для радости и гордости — первый квартал 2021 года (финансовый квартал, завершившийся 26 декабря 2020г.) стал рекордным для компании. Она вновь сумела неплохо так нажиться на своих продуктах — $111,4 млрд. А еще она сумела продать рекордное для себя количество iPhone за всю историю. Вот и получается, что нет повести печальней, чем повесть о падких на «яблочные» смартфоны. Маркетинг и имидж делает свое дело.

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По традиции Apple не озвучила количество проданных iPhone, а только назвала цифру прибыли — $65,597 млрд. Но тут на помощь пришли аналитики, которые сумели все подсчитать. Так, по данным IDC за три месяца было реализовано более 90 млн iPhone. Никогда ранее не находилось столько «инфицированных» пользователей, готовых выложить немалые деньги за «яблочный» смартфон. Оказалось, что таких немало нашлось в Бразилии, России и Индии, где зафиксирован рост популярности iPhone. Но лидером по росту продаж стал Китай.

Правда, аналитики компаний Canalys и Counterpoint называют чуть более скромные цифры — 81,8 млн и 81,9 млн устройств. Но даже и эти показатели все равно позволяют говорить о рекордном для компании квартале. В числе моделей, которые наиболее охотно покупали названы новинки серии iPhone 12, а также iPhone 11, сбавивший в цене и это сделало его еще более привлекательным приобретением.

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Говоря о причинах успешного для компании квартала, Apple весьма пафосно заявила, что «этот квартал не был бы таким без неустанной работы с новаторскими подходами каждого члена команды Apple по всему миру. Мы рады, что пользователи с энтузиазмом приняли непревзойденную линейку наших передовых продуктов».

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Источник: cnbc