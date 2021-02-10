Аналитики дают прогноз по продажам смартфонов

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Эксперты ожидают рост продаж мобильных устройств по итогам 1 квартала 2021 года

В прошлом году коронавирус и пандемия оторвались по полной, отправив людей по домам и заставив остановить заводы и фабрики. Естественно, что в таких условиях продажи смартфонов не могли не упасть. И этот прогноз оправдался в полной мере, продажи рухнули. Постепенно рынок пришел в себя, и ситуация начинает стабилизироваться.

Так, аналитики ожидают, что в первом квартале нынешнего года поставки смартфонов вырастут на 50% в годовом исчислении, достигнув отметки в 340 млн поставленных мобильников. Толчком к росту стал выход серии iPhone 12, а также поднажали китайские вендоры, чтобы успеть занять нишу, которая высвободилась на фоне снижения доли Huawei из-за санкций.

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Эксперты DigiTimes прогнозируют, что по итогам первого квартала нынешнего года Apple удастся продать 60 млн iPhone. И это не самый выдающийся результат компании за всю ее историю. Напомним, что лучшим в истории концерна из Купертино стал последний квартал прошлого года, когда она сумела реализовать 90 млн смартфонов и это позволило ей стать компанией номер один на рынке мобильных устройств.

Если брать за последние полгода, то продажи iPhone составят 150 млн и это на 38% больше, чем за аналогичный период 2019-2020гг. И это может быть больше того количества, которое продаст Samsung. Так, продажи южнокорейских устройств в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале нынешнего составят в общем 120-130 млн. Третий результат по продажам будет у Xiaomi — 90 млн трубок за последние 6 месяцев.

Аутсайдером станет Huawei, которой едва ли удастся продать более 20 млн смартфонов в первом квартале 2021 года. Ожидается рост продаж 5G-мобильников до 600 млн единиц против 280 млн в прошлом году.

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Источник: gizmochina