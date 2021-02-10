Аналитики назвали лидеров одного из крупнейших рынков смартфонов

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Xiaomi по-прежнему лидирует в Индии, оставив позади Samsung и Vivo

Многие производители не прочь заполучить лакомый кусок индийского рынка смартфонов. Он активно развивается и есть куда расти. На данном этапе Индия — это поле ожесточенных битв и на данном этапе победителем в них является Xiaomi, которая прочно удерживает лидерство.

Аналитики компании Canalys по итогам анализа первого квартала нынешнего года пришли к выводу, что Xiaomi номер один в Индии и она контролирует 28% рынка. В количественном выражении это 10,5 млн поставленных смартфонов. Несмотря на то, что Xiaomi удерживает первую строчку табеля рангов, ее доля сократилась на 2% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

«Серебро» взяла Samsung с 7 млн отгруженных мобильников, и ее доля составила 19%. Тройку лидеров замыкает Vivo, которой удалось отхватить 18% индийского рынка смартфонов и в ее активе 6,7 млн поставленных устройств.

Обращает на себя внимание четвертое место Oppo, которая основательно поднажала за первые три месяца нынешнего года. Она стала лидером по темпам роста, продемонстрировав прирост на 35% по сравнению с первым кварталом 2020 года. В топ-5 попала и Realme, контролирующая 12% доли рынка с 4,3 млн поставленных трубок.

Всего за первый квартал 2021 года на рынок Индии было поставлено 37,1 млн смартфонов и это на 11% больше, чем годом ранее. Аналитики предрекают резкий спад спроса на смартфоны во втором квартале 2021 года из-за очередной волны коронавируса, которая накрыла Индию.

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Источник: androidauthority