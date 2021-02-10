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Аналог Nintendo Switch от Apple? Не исключено

27.01.2022 549 0

Конкуренция на рынке игровых консолей может усилиться

Несмотря на наличие собственного игрового сервиса, Apple игнорирует сегмент портативных консолей. Причины для этого могут быть разные, но ничего не мешает компании передумать и попробовать свои силы в создании приставок. В сети периодически всплывали слухи, что Apple работает над игровой консолью и верит, что погружение в индустрию игр может оказаться чрезвычайно выгодным для нее.

 

Аналог Nintendo Switch от Apple? Не исключено – фото 1

 

Вот и сейчас журналист ресурса Windows Central Джез Корден сообщил о том, что Apple всерьез примеривается к созданию портативной приставки. Правда, соперничать с признанными авторитетами на этом рынке сложно, ведь у компании нет опыта и специалистов в этой области. Именно поэтому Apple сумела переманить к себе целый ряд инженеров Xbox. Насколько это правда, никто гарантировать не берется.

 

По более ранним слухам, «яблочная» игровая консоль получит специальный процессор, заточенный на игры. Можно предположить, что это будет кастомная версия фирменного чипа компании, где максимально прокачают графическую подсистему. По некоторым данным, Apple уже озаботилась тем, чтобы предложить каталог игр для фирменной игровой консоли. Для этого компания ведет переговоры с целым рядом игровых студий на предмет создания контента. Как далеко стороны продвинулись в своих переговорах, информации нет.

 

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Источник: it.ig

Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.01.2022

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Аналог Nintendo Switch от Apple? Не исключено