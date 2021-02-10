Android 14 приближается к Xiaomi 13, 13 Pro и 12T

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активная разработка продолжается

Хорошие новости для владельцев смартфонов Xiaomi последних моделей – компания готовит для них обновление к Android 14.

Участники бета-тестирования получат апдейт на Xiaomi 13, 13 Pro и 12T в ближайшее время. Остальные пользователи смогут обновиться чуть позже.

Обновление будет включать в себя новые функции и оптимизации, однако на бета-этапе возможны некоторые ошибки. Пользователям рекомендуют отчитываться о багах разработчикам.

MIUI на базе Android 14 будет включать ряд новых возможностей и оптимизации, однако на бета-этапе еще возможны некоторые баги – именно поэтому разработчики Xiaomi призывают пользователей активно отчитываться о любых проблемах – это поможет исправить баги до полного релиза.

Компания активно тестирует обновления, чтобы обеспечить наилучший опыт работы после выхода стабильной версии. Итак, в ближайшее время все упомянутые владельцы смартфонов Xiaomi смогут насладиться преимуществами новой версии Android.

Источник - xiaomiui