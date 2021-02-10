Android-планшет Blackview Tab 10 поступил в продажу по сниженной цене

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Пандемия и карантинные меры привели к росту спроса на планшеты, поэтому не удивительно, что целый ряд производителей устремились производить «таблетки». Не осталась в стороне от тренда и Blackview, которая выпустила на рынок планшет Tab 10.

Новинка интересна тем, что работает под управлением фирменной оболочки Doke_P 1.0 на основе Android 11. Прошивка предлагает темный режим, игровой режим, переработанные значки и прочие фишки, которые должны оценить пользователи. Емкость аккумулятора Blackview Tab 10 составила 7480 мАч и одного заряда должно хватить на 600 часов работы в режиме ожидания, 5,5 часа игр, 6 часов воспроизведения видео и 30 часов прослушивания музыки.

Blackview Tab 10 получил корпус из алюминия толщиной 8,8 мм и на передней панели установили дисплей диагональю 10,1 дюйма разрешением FullHD+. Аппаратная основа — восьмиядерный чип MTK8768 в связке с 4 Гб оперативной памяти. В арсенале планшета 64/128 Гб постоянной памяти, слот для двух симок с поддержкой 4G LTE, фронтальная 8-мегапиксельная камера и основная на 13-мегапикселей.

Доступен планшет в трех цветах: серый, золотистый и серебристый. Только с 7 по 11 июня за Blackview Tab 10 с 4/64 Гб памяти просят $139,99 и это на $60 ниже его обычной цены. Тем, кто не успеет прикупить планшет по специальной цене до 11 июня, компания предлагает с 12 по 20 июня приобрести его за $149,99.

Купить Blackview Tab 10