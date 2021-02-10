Android против Apple: 15 лет борьбы. Что вы выберете?

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Вопросы каждого покупателя

Сооснователь Apple Стив Джобс назвал Android «ворованным продуктом», копирующим софт iOS. С этого времени многое изменилось: изменились мы, Android смартфоны стали самобытными , но до сих пор возникает вопрос: "Что выбрать?"

Давайте сначала начнем с понятия:

iOS – операционная система, разработанная компанией Apple, которая предназначена для iPhone и славится своей стабильностью, длительным обновлением и простотой использования. Ранее ОС также использовалась на других устройствах бренда. Впервые был применен еще на первом iPhone, выпущенном в 2007 году.

С другой стороны ринга Android – ребенок разработки компании Google, установленный почти на все современные мобильные устройства, кроме Apple и Huawei. Обладает очень большой как визуальной, так и функциональной вариативностью. С каждым годом заметно совершенствуется, такие крупные бренды, как Google и Samsung, обещают длительное обновление, крутые функции вместе с искусственным интеллектом и многое другое. Интересной фишкой было использование названий популярных конфет в качестве кодового названия, например Lollipop (5.0). Первым коммерческим смартфоном по ОС Android был HTC Dream (2008 г.).

Хотя эти две операционные системы имеют мало общего, но всегда идут споры, какой из них лучше. В последние годы трудно не заметить тенденцию к увеличению яблочных устройств у нас в Украине. Их покупают как новыми, так и пользующимися – и это не остановить. Но откуда такая популярность? По-видимому, купертиновская компания раскрыла секрет успеха... или нет?

Несмотря на то, что устройства с операционной системой от Google предлагают гораздо больше возможностей, тем самым пытаясь привлечь ваше внимание, трудно удержаться на плаву из-за большой конкуренции.

iOS 17 и Android 14 – последние версии двух операционных систем, обе предлагают плавный и удобный интерфейс, а также несколько схожих или идентичных функций. Но все же есть важные отличия, о которых следует знать.

Стабильность – существенное преимущество!

Хотя Android и совершенствуется с каждым поколением, исправляются критические баги, увеличивается функционал и система становится более удобной, но несомненный факт – iOS действительно имеет здесь преимущество. Это связано с вариативностью устройств.

Операционная система от Google - это прежде всего многообразие, поэтому разработать стабильную систему под все устройства невозможно, значительные достижения в этом плане претерпели Google, Samsung, Xiaomi (да-да, они также последние модели Xiaomi 13 и 14 серии действительно крутые) и еще несколько известных брендов. Всегда нужно понимать, что Android – это конструктор, а iOS – собранный продукт. Этим многим нравится система от Google, она дает тебе свободу выбора не только при приобретении устройства, но в пользовании.

Длительная поддержка

Вы, наверное, заметили, что iPhone имеет значительно длительные обновления чем аналоги на Android. Популярный iPhone XR, который был представлен в 2018 году, получил новейшую версию iOS 17! И это неудивительно, ведь компании Apple нужно поддерживать несколько последних устройств, в то время как Google таких устройств имеет тысячи. Хотя последние Pixel 8 и Samsung Galaxy S24 обещают обновление в течение 7 лет из-за новых требований ЕС, другие смартфоны такой поддержки не получат. Стандартная продолжительность поддержки обновления в современных смартфонах с Android составляет 2 года.

Это касается и разработки программ. Оптимизация действительно лучше на устройствах Apple или на самых дорогих устройствах Android, разработчики обычно не спешат разрабатывать, обновлять и оптимизировать свои приложения на старых или бюджетных устройствах Android, ведь это значительная затрата времени и денег.

Удобство использования

Когда мы разобрали программный момент, следует перейти к удобству использования. Здесь чисто субъективное понятие, ведь каждый выбирает устройство под свои нужды, хотя трудно не заметить, что множество китайских брендов перенимают некоторые фишки у Apple. Остальные же смартфоны на Android действительно имеют свой уникальный стиль.

Компания Samsung идет по длинному пути и тернистому пути в разработке собственной оболочки уже более 10 лет, внедряя много крутых функций. Вспомним только Samsung Galaxy S4 и возможности жестов (управление ладонью), голосовой набор (контроль звуком, будильником) и многое другое. В этом году компания уже успела выпустить серию Samsung Galaxy S24, поставляемую с Galaxy AI. Компания сделала большой вклад в разработку и улучшение Android!

А что насчет взаимодействия между устройствами?

Аппаратное обеспечение – это первое место, где становятся понятными отличия между iPhone и Android. Только Apple производит iPhone, поэтому она имеет жесткий контроль над тем, как программное и аппаратное обеспечение работают вместе. Кроме того, Google предлагает программное обеспечение Android для многих производителей телефонов, включая Samsung, Xiaomi, Motorola и даже Tecno. Поэтому телефоны Android отличаются по размеру, весу, функциям и качеству.

Многие люди пользуются планшетом, компьютером или носимым устройством в дополнение к смартфону. Для них Apple предлагает лучший интегрированный опыт. Поскольку Apple производит компьютеры, планшеты, часы и iPhone, она предлагает функции, которых нет в Android.

Например, вы можете использовать iPhone в качестве пульта дистанционного управления для Apple TV. Или можно разблокировать iPhone или MacBook с помощью Apple Watch. AirDrop позволяет мгновенно передавать файлы и ссылки между iPhone, Mac или iPad без создания электронного письма.

Сервисы Google, такие как Gmail, Карты, Google Now, работают на всех устройствах Android. Но если ваши часы, планшет, телефон и компьютер не произведены одной компанией – чего не имеют большинство брендов, кроме Samsung, – Android не имеет унифицированного взаимодействия с разными устройствами.

Гибкость системы

Смартфоны с iOS имеют довольно узкий круг настроек и малую доступность, что объясняется относительной закрытостью системы. Тогда как одна из фишек Android – его открытость. Вы можете скачать все где угодно и когда-либо, но это "все" на ваш страх и риск. Компания Apple начала делать некоторые уступки и разрешила стороне магазины приложений на территории Евросоюза, чем воспользовались в частности Epic Games, но этого все равно недостаточно.

Ремонтопригодность – залог долговечности!

Говоря о ремонтопригодности устройства, следует указывать не только фактическую пригодность смартфона к ремонту (разборке и сборке), но и доступность запчастей. Здесь ситуация достаточно сложная, ведь из-за разнообразия устройств трудно оценить доступность. iPhone здесь, пожалуй, тоже лидер, ведь из-за популярности на вторичном рынке смартфоны становятся частыми посетителями ремонтных мастерских. С другой стороны, другие крупные компании также обеспечивают достаточным количеством запчастей, что не скажешь о некоторых бюджетных устройствах или смартфонах, которые официально не продаются на нашем рынке.

Кроме этого следует оценить и логичность расположения компонентов. Apple над этим действительно хорошо поработала, другие компании любят использовать большое количество клея, неразборные конструкции, разные винты. С рейтингом ремонтопригодности можно ознакомиться на сайте ifixit или PBKreviews.

Выводы

Можете подумать, что мы стараемся похвалить iPhone. Но это не так! Все смартфоны достойны внимания, все рассчитаны под разные потребности и предпочтения. Но чем больше технологическая компания – тем лучше она продумывает свои устройства. Стоит понять, что Android является более интересной системой, вы можете найти уникальные смартфоны как, например, Nothing Phone, или стильные и стабильные Pixel 8, или бюджетные Redmi от Xiaomi, которые хотят дать все и даже больше своим пользователям – в этом и есть философия Android.

Различные категории имеют большее значение для определенных людей. Для кого-то важнее аппаратное обеспечение, а для кого-то – время автономной работы или мобильные игры. Обе платформы предлагают хороший выбор для разных людей. Вам нужно решить, какие факторы для вас самые важные, и выбрать телефон, который лучше всего соответствует вашим потребностям.﻿

Премиальные телефоны Android примерно так же хороши, как и iPhone. Поэтому здесь не уместно говорить, кто лучше. Но более дешевое устройство Android с меньшим количеством функций может быть все, что вам нужно.

iOS

Достоинства:

Оптимизированная экосистема: все устройства Apple взаимодействуют хорошо между собой, что создает однородную пользовательскую среду.

Стабильность и безопасность: iOS известна своей стабильностью и высоким уровнем безопасности благодаря контролю Apple над аппаратным и программным обеспечением.

Быстрое обновление: iOS-устройства оперативно получают обновление операционной системы, поскольку они контролируемы самой Apple.

Недостатки:

Ограниченные настройки: iOS предоставляет ограниченные возможности настроек по сравнению с Android.

Высокая цена: продукция Apple часто имеет высокие ценники, что делает ее менее доступной для некоторых пользователей.

В зависимости от экосистемы: ради максимального комфорта, пользователи iOS должны оставаться в экосистеме Apple.

Android

Достоинства:

Широкий выбор устройств: Android доступен на различных смартфонах и планшетах, от доступных до высокотехнологичных. Кроме этого, вы можете выбрать складные устройства.

Больше возможностей настройки: Android предоставляет пользователям большую свободу настроек, делая ОС привлекательной для энтузиастов.

Разнообразие приложений: Google Play предлагает широкий выбор приложений и игр для разных потребностей.

Недостатки: