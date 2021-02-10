Epic Games объявила о грандиозном возвращении игры Fortnite на iPhone!

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Большое возвращение, но в apple этому не рады

Пользователи iPhone уже, по-видимому, забыли о существовании внезапно исчезнувшей игры Fortnite из App Store. Сегодня стало известно, что Fortnite вернется в iPhone!

Благодаря сегодняшнему заявлению Apple о том, что она позволит пользователям iPhone в ЕС загружать приложения из посторонних магазинов, Epic Games сделала эпическое заявление через X. магазин @EpicGames Store для iOS.

Напомним, Fortnite и Epic были изгнаны из App Store в августе 2020 года после того, как Epic разместила ссылку на собственную платформу внутренней оплаты внутри Fortnite и предложила такие товары, как внутренняя валюта, по более низкой цене, поскольку она уклонилась от уплаты 30% налога Apple на покупки, совершенные через собственную платформу.

Поскольку Закон Европейского Союза о цифровых рынках (DMA) заставил Apple разрешить посторонние магазины приложений для iPhone в ЕС, Apple не может продолжать блокировать Fortnite на iOS в 27 странах-членах ЕС.

Генеральный директор Epic Games не собирается останавливаться на достигнутом по возвращении Fortnite на iPhone в Европе. Говоря об американском App Store, руководитель сказал сегодня: "Мы продолжим доказывать судам и регуляторам, что Apple нарушает закон".

Источник: X