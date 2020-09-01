Android TV-приставка от Google будет стоить всего 50 долларов

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Если вам кажется, что 50 долларов – это дорого, то не забывайте, что Google никогда не были компанией, выпускающей бюджетники.

Похоже, Google всерьез решила взяться с более скромный бюджет. Сначала мы получили довольно доступный Google Pixel 4a, а теперь настала очередь периферии. Мы уже рассказывали о готовящихся новых продуктах под эгидой Android TV. Одним из них должна стать мини-приставка с кодовым названием Sabrina.

Мало того, что эта маленькая «игрушка» должна предложить полновесный экспириенс пользования Android TV, так еще мы и узнали, что производитель оценил ее в достаточно скромную, по своим меркам, сумму.

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Ценник на Sabrina был найден во внутреннем списке продукции американской сети Home Depot. Интересно, что эта сеть магазинов не ассоциируется с местом, где стоит покупать электронику, но, возможно, Google специально решил начать продажу там, чтобы сохранить определенную секретность.

Так или иначе, стоит отметить, что ценник в 50 долларов для такой крупной компании является правильным решением, если Google решила расширять круг фанатов своей продукции. Многие считали, что Корпорация добра запросит гораздо больше за этот «свисток», как его принято называть.

Также Google остались верны себе и разукрасили новинку в разные цвета. Во внутренних списках Home Depot показаны три различных варианта: Como Blue (голубой), Rock Candy (белый с отливом), Summer Melon (розоватый). Не забыл производитель и про обычный черный вариант.

По слухам, Google может официально представить TV-стик на предстоящей презентации, где также будут показаны Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Это событие должно произойти этой осенью.

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Источник: Android Police