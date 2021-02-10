Анонс Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro

305

Смартфоны для игр в стиле Asus ROG Phone 5

Свой первый смартфон для геймеров суббренд Xiaomi выпустил в апреле 2018 года, а сегодня он вывел на рынок усовершенствованные версии уже четвертого поколения — Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro.









Смартфоны оснастили AMOLED-дисплеями E4 с частотой обновления 144 Гц и отклика сенсора 720 Гц. Матрица тут 10-битная с поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1300 нит, а диагональ составила 6,7 дюйма при разрешении 2400х1080 точек. В основе Black Shark 4S лежит чипсет Snapdragon 870, а его Pro-версия базируется на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888+.





Чтобы охлаждать горячий нрав процессоров, внутри установили систему жидкостного охлаждения по типу «сэндвич», которая включает в себя подложку из медного сплава и испарительную камеру. Одиннадцать встроенных датчиков мониторят температуру в режиме реального времени.









Емкость аккумуляторов в Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro составила 4500 мАч и предложили быструю 120-ваттную зарядку. На полную зарядку уйдет 15 минут, а 5 минут достаточно, чтобы ресурс батарейки восполнился на 50%. Оба смартфона предлагают оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, парочку динамиков 1216 и фирменную оболочку JOYUI 12.8. Отличительной чертой Pro-версии стал твердотельный накопитель NVME SSD.





Обе новинки получили дисплейный сканер отпечатков пальцев и трехкомпонентную тыльную камеру, но главные датчики разнятся. Так, Black Shark 4S предлагает модуль на 48 Мп, а у «прошки» его разрешение составило 64 Мп. Ассистируют им два сенсора на 8 Мп (широкоугольный) и 5 Мп (макросъемка).









Black Shark 4S в версии с 8/128 Гб оценили в $419, а модификации с 12/128 Гб и 12/256 Гб обойдутся в $465 и $512 соответственно. Black Shark 4S Pro можно выбрать с 12/256 Гб и 16/512 Гб памяти. В первом случае ценник составил $745, а во втором — $853. Вместе с «обычной» версией Black Shark 4S, компания показала специальное издание, оформленное в стиле аниме-франшизы Gundam. Смартфон не только получила стилизированный дизайн, но ряд дополнительных аксессуаров. Оценили его в $543 за версию с 12/256 Гб памяти.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿



Источник: mydrivers