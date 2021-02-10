Анонс Blackview Active 8 Pro: бронированный чемпион по автономности

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Защищенный планшет с отличной автономностью

Компания Blackview известна своими защищенными смартфонами и теперь решила испытать свои силы на рынке планшетов. Она запланировала анонс первого в мире коммерческого планшета с защитой по военному стандарту MIL-STD-810H под названием Active 8 Pro.

Прочность и влагозащита:

Учитывая потенциальные проблемы, с которыми пользователи могут столкнуться при использовании обычных планшетов, таких как поломка экрана, погружение в воду, что может привести к повреждению устройства.

Active 8 Pro оснащен экраном Corning Gorilla Glass 5 и сертифицированным военным стандартом высшего уровня MIL-STD-810H, а также лучший уровень водонепроницаемости IP68 и IP69K. Active 8 Pro превосходит все существующие планшеты на рынке по показателям устойчивости к ударам, царапинам и попаданию влаги.

Гигантская батарея:

Учитывая потребности пользователей во время длительных поездок на природу или в условиях использования военными, Active 8 Pro оснащен мощным твердотельным аккумулятором емкостью 22 000 мАч с 33-Вт зарядкой, которого хватит на 120 часов звонков, 24 часа просмотра видео или 22 часа.

Кроме того, Active 8 Pro может нормально работать в широком диапазоне температур от -40 до +60°C.

Динамики:

Чтобы обеспечить пользователям четкое звучание во время прослушивания музыки или просмотра фильмов, Active 8 Pro оснащено четырьмя динамиками Harman/Kardon Smart-PA BOX топового уровня с профессиональной настройкой Harman AudioEFX®

Дисплей:

Чтобы обеспечить пользователям отличный визуальный опыт во время работы, обучения и развлечений, Active 8 Pro оснащен 10,36” дисплеем с разрешением 2,4K.

В режиме ПК Active 8 Pro мгновенно преобразуется в аналог ноутбука. Кроме того, в комплекте есть бесплатный стилус для точного редактирования документов. Программный дисплей поддерживает различные режимы для защиты глаз и снижения интенсивности синих оттенков.

Качественные камеры:

Чтобы позволить пользователям делать более четкие изображения, Active 8 Pro оснащена основной камерой Samsung GM2, 1/2" на 48 МП и передней камерой на 16 МП. Для планшета это действительно очень неплохие камеры, которые позволят не только фотографировать документы, но и делать неплохие. фотографии природы.

Производительность:

Сердцем этого планшета стал хорошо знакомый MediaTek Helio G99. Да это не игровой девайс, но интерфейс и приложения на нем будут работать очень прилично и без глюков. Кроме того, Active 8 Pro стандартно поставляется с 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ ПЗУ и поддерживает до 1 ТБ карты расширения TF.

Все это позволяет пользователям наслаждаться более плавной работой и обеспечивает достаточное количество памяти для работы, обучения и развлечений.

Софт:

Чтобы гарантировать, что корпоративные пользователи могут обрабатывать конфиденциальную информацию спокойнее, минимизируя риск утечки или кражи данных, Active 8 Pro оснащен DokeOS_P 3.0 на базе последней версии Android 13 с актуальными патчами безопасности.

Глобальный запуск планшета Blackview Active 8 Pro состоится 10 июля, однако уже сейчас на AliExpress запущена страница с подробным описанием (нажмите здесь) и обещаниями очень сладкой цены на старте продаж.

Поэтому для всех, кто любит активный отдых, или его работа или служебная обязанность связана с тяжелыми условиями, есть смысл рассмотреть этот планшет для покупки.

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