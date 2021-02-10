Анонс Cool 20 Pro: молодежно и музыкально

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Cool 20 Pro стал интересным решением для рынка Китая

Были времена когда Coolpad был одним из заметных производителей смартфонов в Китае. Но потом что-то пошло не так и компания сдулась. Были попытки вернуть былую популярность в союзе с LeEco, но они не привели ни к чему. Тем не менее сама Coolpad не похоронила идею вернуться в строй и на днях выпустила достаточно любопытный смартфон Cool 20 Pro.

Его укомплектовали 120-герцовым IPS-дисплеем диагональю 6,58 дюйма разрешением FullHD+, селфи-камерой на 8-мегапикселей и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Аппаратной основой смартфона стал чип Dimensity 900.

Cool 20 Pro предложил порт USB Type-C, парочку стереодинамиков и тройную тыльную камеру с ключевым сенсором на 50 Мп, которому ассистируют ширик на 8 Мп и датчик для макросъемки на 2 Мп. Имеется 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Cool OS 2.0.

Новинка поступит в продажу в Китае по цене около $280. А вот появится ли Cool 20 Pro на глобальном рынке, остается загадкой.

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Источник: gizchina