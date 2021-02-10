Анонс Exynos 2200: первый с графикой AMD и аппаратно-ускоренной трассировкой лучей

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Exynos 2200 превращает смартфон в миниатюрную игровую консоль

Похоже, что нас ждут серьезные разборки на рынке мобильных чипов для Android-устройств. Сегодня был представлен чип Exynos 2200. Это стало сюрпризом и Samsung удалось удивить на фоне волны скепсиса, что этот процессор появится в ближайшее время. Как и ожидалось, флагманская платформа Samsung поставляется с новым графическим процессором на базе архитектуры AMD RDNA 2, которая применена на консолях PlayStation 5, Xbox Series S и X.

Exynos 2200 предлагает «лучшие игровые возможности на мобильных телефонах» благодаря видеоускорителю Xclipse 920, свежей архитектуре Armv9 и улучшенному нейронному ядру (NPU), производительность которого увеличилась вдвое на фоне предшественника. Благодаря новой графической подсистеме чип позиционируется как «гибридный и единственный в своем роде», занимающий промежуточное положение между процессором для смартфонов и чипом для игровых консолей.

Новый процессор Exynos 2200 и его графический ускоритель Xclipse поддерживают трассировку лучей и затенение с переменной скоростью для смартфонов — функции, которые улучшают игровой процесс и до сих пор были доступны только на ПК, ноутбуках и консолях. Samsung подтвердила, что графический процессор Xclipse 920 — это всего лишь первое поколение нескольких видеоускорителей AMD с архитектурой RDNA, запланированных для чипсетов Exynos.

Трассировка лучей — это технология, имитирующая поведение света в реальном мире. Рассчитывая характеристики движения и цвета света, когда он отражается от поверхностей, трассировка лучей создает реалистичные световые эффекты для графически визуализированных сцен. Затенение с переменной скоростью — это технология, оптимизирующая рабочую нагрузку графического процессора, позволяющая разработчикам использовать более низкие скорости затенения в областях, не влияющих на общее качество, тем самым предоставляя графическому процессору больше возможностей для работы в наиболее важных для геймеров областях и увеличивая частоту кадров для более плавного игрового процесса.

В составе Exynos 2200 объединены восемь вычислительных ядер с архитектурой Armv9, которые сгруппированы по трем кластерам. Во главе стоит основное ядро Arm Cortex X2, его дополняют три больших производительных ядра Cortex-A710 и четыре ядра Cortex-A510 с низким потреблением.

Кроме того, Exynos 2200 оснащен высокоскоростным модемом 3GPP Release 16 5G с поддержкой диапазонов ниже 6 ГГц и миллиметровых волн. Благодаря новому двойному соединению E-UTRAN (EN-DC) он может использовать сигналы 4G LTE и 5G NR и увеличивать скорость до 10 Гбит/с. Предложили встроенный элемент безопасности (iSE) для хранения закрытых ключей шифрования. Кроме того, улучшено аппаратное обеспечение встроенного шифрования для UFS (универсальной флэш-памяти) и DRAM, чтобы повысить безопасность совместного использования шифрования пользовательских данных только в пределах защищенного домена.

Был переработан и процессор обработки изображений, чтобы в итоге предложить поддержку датчика изображения до 200 Мп, а также возможность писать видео 8K@30 fps и 4K@120fps. При желании чипсет позволяет установить до 7 камер в одном смартфоне. Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR5 и постоянной UFS 3.1, дисплеев разрешение 4К при частоте обновления 120 Гц или QuadHD+ с частотой 144 Гц.

В своем пресс-релизе Samsung указала, что массовое производство Exynos 2200 уже стартовало. А это может означать, что первыми устройствами с ним на борту действительно могут стать флагманы серии Galaxy S22, анонс которых ждем 8 февраля.

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Источник: samsung