Анонс Honor X30: стиляга с беспонтовой камерой

182

Honor X30 стал первым с Snapdragon 695

Сегодня, как и ожидалось, состоялась премьера Honor X30, который получил премиальную внешность как дань уважения Huawei Mate 40 и стал первым устройством на рынке с новой платформой от Qualcomm.

Honor X30 оснастили 6,81-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2388х1080 точек с динамической частотой обновления 120 Гц и отклика тача 240 Гц, на который пришлось 94,4% передней панели. Компания особо акцентировала внимание на узких рамках, заявив, что слева и справа их толщина составила 1,05 мм, а верхний отступ — 1,35 мм.

Габариты корпуса Honor X30 составили 166,1х75,8х8,05 мм при весе 189 грамм, а внутри скрывается батарея емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт. На то, чтобы полностью «дозаправить» аккумулятор уйдет 45 минут, а через полчаса его ресурс будет восполнен на 81%.

В основе смартфона лежит 6-нанометровая платформа Snapdragon 695 с пиковой частотой 2,2 ГГц и видеоускорителем Adreno 619. Оперативной памяти 6/8/12 Гб оперативной памяти и постоянной 128/256 Гб. Предложили функцию виртуального расширения оперативки на 2 Гб.

За фотовозможности Honor X30 отвечает селфи-камера на 16 Мп со светосилой f/2.45 и тройная тыльная с датчиками 48 Мп (f/1.8) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4). Смартфон предлагает поддержку Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, имеется порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и операционную систему Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0.

Продажи Honor X30 стартуют в Китае 24 декабря и на выбор будет четыре версии: 6/128 Гб — $235, 8/128 Гб — $267, 8/256 Гб — $314 и 12/256 Гб — $361.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: mydrivers