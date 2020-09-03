Анонс Huawei Enjoy 20 Plus: премиальный дизайн, выдвижная фронталка и быстрая зарядка

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Представлен стильный Huawei Enjoy 20 Plus

Цены на флагманы выросли и они продолжают увеличиваться как на дрожжах. Хотя далеко не всем нужна избыточная производительность и навороченные фичи. Huawei озаботилась тем, чтобы пользователи смогли приобрести смартфон, который «одет» в сходный с флагманским стилем корпус, но с начинкой попроще. На свет появился Huawei Enjoy 20 Plus, который получил ту же самую спинку, что и Huawei Mate 30.

Здесь обошлись без изогнутого экрана, оказались от моноброви в пользу выдвижной фронталки, предложили боковой дактилоскопический датчик и стеклянную тыльную крышку, где наибольшие эмоции вызывает круглая основная камера с зеркальным ореолом вокруг. В целом выглядит Huawei Enjoy 20 Plus очень неплохо и явно прослеживается налет премиальности во внешности.

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Спереди установили 6,63-дюймовый IPS-экран разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. Как и в базовом Huawei Enjoy 20, тут используется 5G-процессор Dimensity 720. Оперативной памяти предложили 6/8 Гб и постоянной 128 Гб.

Серия Enjoy никогда не была какой-то особенной в плане камер. Вот и сейчас чего-то примечательного тут нет. Фронталка разрешением 16 Мп и на тыльной стороне ансамбль из трех датчиков 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.4) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4).

У Huawei Enjoy 20 Plus аккумулятор емкостью 4200 мАч и приятный бонус — быстрая 40-ваттная зарядка. Работает аппарат под управлением EMUI 10.1 на базе Android 10 без сервисов Google.

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Оценили Huawei Enjoy 20 Plus в $336 за версию с 6/128 Гб памяти, а вариант с 8/128 Гб стоит $366.

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Источник: mydrivers