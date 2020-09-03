Представили Huawei Enjoy 20 с емкой батарейкой

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Huawei Enjoy 20 предложил ценник в отрыве от реальности

На данном этапе никакие потрясения не могут остановить выход новинок Huawei. Сегодня компания представила два смартфона среднего уровня, которые стали частью линейки Enjoy 20. В этом материале мы расскажем о базовой версии, в которой ставку сделали на поддержку 5G, большой дисплей и приличную автономность.

Смартфон получил экран диагональю 6,6 дюйма разрешением 1600х720 точек и в основе устройства лежит 7-нанометровый чип Dimensity 720 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G57 MC3. Доступна новинка в двух модификациях с 4/128 Гб и 6/128 Гб памяти, флеш-накопитель можно увеличить посредством карт microSD до 512 Гб.

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Huawei Enjoy 20 оснастили 8 Мп фронтальной камерой со светосилой f/2.0, которую вписали в каплю-вырез. Основная камера трехкомпонентная и она квадратной формы. Главный датчик на 13 Мп с диафрагмой f/1.8 и помогают ему сенсоры на 5 Мп + 2 Мп. Одна из особенностей новинки — аккумулятор емкостью 5000 мАч, но зарядка мощностью 10 Вт. Имеется поддержка Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев на правой грани, а вот чип NFC сюда не установили.

Продажи Huawei Enjoy 20 стартуют в Китае 10 сентября и за версию с 4/128 Гб предстоит заплатить $249, а модификация с 4/128 Гб обойдется в $278.

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Источник: huawei