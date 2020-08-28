Вышли умные-часы Huawei Watch Fit

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Смарт-часы Huawei Watch Fit как ответ на Apple Watch

Есть немало тех, кто выбрал носимые гаджеты Huawei из-за их простоты, сбалансированности и невысокой стоимости. Все это позволило компании занять весомую нишу на этом рынке, и сегодня она представила очередную новинку Huawei Watch Fit. Есть те, кто считает, что она доступная альтернатива Apple Watch.

Новинка удостоилась прямоугольного изогнутого OLED-дисплея разрешением 456х280 пикселей при диагонали 1,64 дюйма. Декларируется 10 дней автономной работы, но в режиме интенсивного использования гаджет проживет не больше 7 дней, а если активировать GPS, то и вовсе не больше 12 часов.

Оснастили Huawei Watch Fit флеш-памятью на 4 Гб, датчиком частоты сердечных сокращений, шестью новыми циферблатами для режима Always-on Display и датчиком измерения уровня кислорода в крови (SpO2). Смарт-часы получили поддержку 11 типов тренировок и есть возможность настроить 85 режимов физической активности. Корпус герметичен, защита от воды 5АТМ.

Оценили Huawei Watch Fit в $110 и первой страной, где они поступят в продажу, стали ОАЭ. А произойдет это 3 сентября.

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