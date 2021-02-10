Анонс Huawei Mate Xs 2: ставка на дизайн

236

В плане начинки новинка откровением не стала

На рынке становится все больше складных смартфонов и создается впечатление, что этот сегмент пришел надолго и всерьез. В этом плане Huawei настоящий новатор, ведь она в числе тех, кто первым наладил выпуск устройств с гибкими дисплеями. Сегодня компания отметилась анонсом еще одной модели — Huawei Mate Xs 2.

Представлял новинку со сцены исполнительный директор Huawei Ю Чэндун. Свой рассказ он начал с внешнего вида Huawei Mate Xs 2, который весит 225 грамм и для его изготовления применен титановый аэрокосмический сплав, сверхлегкое стекловолокно и сверхпрочная сталь. Для того, чтобы смартфон можно было согнуть, внутри установили шарнирный механизм, который компания именует «крыло орла». Естественно, что обещано что шарнир прочный, надежный и долговечный.

Компания вернулась к истокам с первым складным Mate, предложив гибкую матрицу, которая находится на внешней стороне и сгибается наружу. Здесь установили 7,8-дюймовую OLED-панель разрешением 2480х2200 точек с соотношением сторон 8:7,1. Частота обновления составила 120 Гц и отклика сенсора — 240 Гц. Фишками гибкого экрана стала антибликовое нанооптическое покрытие, и он первый, кто предлагает усиленную композитную структуру для эффективной защиты от внешних воздействий. В сложенном виде диагональ экрана с внешней стороны составляет 6,5 дюйма и разрешение 2480х1176 пикселей.

В чем еще Huawei Mate Xs 2 первый, так это в том, что он первый в отрасли предлагает трехдиапазонный Wi-Fi 6, где скорость может достигать 4 Гбит/с. Внутри смартфона скрывается чипсет Snapdragon 888 без 5G-модема, 8/12 Гб оперативки LPDDR5, 256/512 Гб постоянной памяти UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. На восполнение 90% заряда батареи уйдет всего полчаса.

Для основной камеры предложили набор из трех модулей 50 Мп (f/1.8) + 13 Мп (ультраширик, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, OIS, f/2.4). Разрешение же фронтального модуля составило 10,7 Мп со светосилой f/2.2. Huawei Mate Xs 2 предлагает порт USB Type-C, систему жидкостного охлаждения на основе графена, поддержку Bluetooth 5.1, LDAC и NFC. Работает смартфон под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.

Продажи Huawei Mate Xs 2 в Китае стартуют 6 мая с 8/256 Гб и 8/512 Гб памяти по цене $1512 и $1739 соответственно. Есть еще топовая версия с 12/512 Гб памяти и батареей емкостью 4880 мАч.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers