Анонс игровых Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro

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Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro: мощь, скорость и ультимативность

Китайская компания Nubia сегодня показала игровой смартфон Red Magic 6. Он дебютировал не один, в пару с ним представили и Red Magic 6 Pro, который преподносится производителем как самый мощный смартфон на рынке. Но не только мощностью интересны новинки.

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К числу их достоинств стоит отнести 6,8-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением 2400х1080 точек с рекордной на сегодняшний день частотой обновления — 165 Гц. К числу рекордов также причислим частоту отклика сенсорного слоя — 500 Гц для одного пальца, а для нескольких она составляет 360 Гц. Привычно видеть на гранях смартфона емкостные сенсорные триггеры с частотой отклика 400 Гц.

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В Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro установлен чип Snapdragon 888 в связке с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, а собственной UFS 3.1 дано 128/256 Гб. Сбылись и предсказания о наличии 18 Гб оперативки, но она стала достоянием специальной версии Transparent Edition с «прозрачной» тыльной крышкой. Для того, чтобы столь мощная начинка не перегревалась, внутри установили 7-слойную систему охлаждения ICE 6.0 и два центробежных вентилятора со скоростью 20 000 об/мин в «прошке» и 18000 об/мин в Nubia Red Magic 6.

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Основная камера включает три датчика на 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макродатчик). Емкость аккумулятора Nubia Red Magic 6 составила 5050 мАч и есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт. Для Nubia Red Magic 6 Pro приготовили батарейку на 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и ее мощности хватит для того, чтобы зарядить смартфон полностью всего за 17 минут. Выходит, что отличия между базовой версией и Pro заключаются только в емкости батарейки, мощности быстрой зарядки и оборотах турбин.

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Смартфоны обладают дисплейным сканером отпечатков пальцев, фронталкой на 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Red Magic 4. Цена на Red Magic 6 стартует с отметки $590 за версию с 8/128 Гб и достигает $680 за модификацию с 12/256 Гб памяти. За Red Magic 6 Pro в зависимости от версии просят от $680 до $820. Для ценителей «прекрасного» предлагается вариация с «прозрачной» спинкой за которую запросили $865 и $1020 с 16/256 Гб и 18/512 Гб памяти соответственно.

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Источник: mydrivers