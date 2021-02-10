Анонс iQOO Neo 6 SE: iQOO Neo 6 с другим чипом и за меньшие деньги

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Сегодня в Китае состоялась премьера iQOO Neo 6 SE, который стал чуть немного упрощенной версией флагмана iQOO Neo 6. Отличия от старшего собрата свелись к установке другой платформы и упрощению основной камеры, где вместо 12 Мп ширика предложили датчик на 8 Мп.

Передняя панель отдана под AMOLED-экран Samsung E4 диагональю 6,62 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Есть HDR10+, максимальная яркость составила 1300 нит и частота обновления 120 Гц. В качестве аппаратной платформы установили Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц. Предложили 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4х и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1.

В активе iQOO Neo 6 SE стереодинамики, система жидкостного охлаждения, линейный вибромотор, дисплейный сканер отпечатков пальцев, NFC и аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт (до 100% за полчаса). Руководит работой смартфона операционная система Android 12 с надстройкой OriginOS Ocean.

Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили набор из трех датчиков 64 Мп (Samsung GW1P, OIS) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор). Продажи iQOO Neo 6 SE стартуют 11 мая и на выбор три модификации: 8/128 Гб — $300, 8/256 Гб — $345 и 12/256 Гб — $375.

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Источник: mydrivers