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Анонс ISP Vivo V1+: для улучшения и ускорения изображения

21.04.2022 189 0

На что способен, судить будем по Vivo X80

25 апреля состоится премьера серии Vivo X80 и у нас нет недостатка в информации о новинках. Инсайдеры подсуетились и успели слить в сеть подробности обо всех трех дебютантах. В частности, в числе характеристик новинок упоминается фирменный чип обработки изображений Vivo V1+. За несколько дней до анонса линейки Vivo X80 компания решила рассказать больше о Vivo V1+.

 

Анонс ISP Vivo V1+: для улучшения и ускорения изображения – фото 1

 

О новом ISP стоит знать то, что создан он совместными усилиями Vivo и MediaTek. Естественно, что он во многом лучше и превосходит своего предшественника Vivo V1. Сотрудничество с тайваньским чипмейкером позволило компании предложить фирменный ISP в Vivo X80 на базе Dimensity 9000.

 

Присутствие же Vivo V1+ гарантирует создание четких, контрастных и качественных фоточек даже в темное время суток при уровне освещения менее 1 люкс. Декларируется улучшение яркости кадра на 16% и точности баланса белого на 12% по сравнению с предшественником. Новый чип также отвечает за отображение тяжелых игр с кадровой частотой 90fps и 120fps. Для улучшения цветопередачи, предложили режим Zeiss Natural Color.

 

Анонс ISP Vivo V1+: для улучшения и ускорения изображения – фото 2

 

Естественно, что основная ставка в Vivo V1+ сделана на искусственный интеллект и машинное обучение. Именно благодаря ИИ удалось снизить нагрузку на центральный процессор и уменьшить потребление энергии на 10% при выполнении тяжелых задач.

 

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Источник: gizchina

Vivo V1+ Vivo X80
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.04.2022

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Анонс ISP Vivo V1+: для улучшения и ускорения изображения