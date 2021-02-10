Анонс MagVOOC: аналог MagSafe от Oppo

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Следом за «дочкой» Realme свою линейку магнитных беспроводных устройств представила и материнская компания

Сейчас в Китае проходит международная выставка Smart Industry Expo и в рамках ее проведения Oppo представила собственную линейку беспроводной зарядки MagVOOC. В нее вошли три новинки, которые объединены одной чертой — наличием магнитов для крепления. Компания представила тонкую «таблетку» MagVOOC, внешний аккумулятор MagVOOC и вертикальную док-станцию для беспроводной зарядки MagVOOC мощностью 40 Вт.

Вертикальная зарядка MagVOOC - это решение OPPO для беспроводной зарядки, которое может полностью зарядить устройство с аккумулятором емкостью 4000 мАч всего за 56 минут, а одной минуты достаточно, чтобы получить один час работы устройства в режиме ожидания. Причем заряжать можно не только смартфоны, но и гарнитуры и прочие устройства с поддержкой зарядки по беспроводу.

Мощность портативной «таблетки» Oppo MagVOOC составила 20 Вт и здесь предложили раздельную конструкцию передающей катушки и материнской платы. Это позволило сделать зарядку тонкой и улучшить теплоотведение. Что касается внешней батарейки то она поддерживает беспроводную зарядку смартфонов 20 Вт и проводную зарядку 10 Вт. Ей достаточно 2-х часов, чтобы полностью зарядить аккумулятор на 4500 мАч.

Показала Oppo и прототип воздушной зарядки мощность до 7,5 Вт, которая позволяет заряжать аппарат под различными углами и не можно перемещаться. Что касается времени серийного запуска аксессуаров MagVOOC и анонса первых устройств с поддержкой магнитной беспроводной зарядки, то компания не разглашала своих планов в этом направлении.

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Источник: sparronews