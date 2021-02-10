Анонс Meizu mBlu 10: возвращение хитовой серии

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Бюджетка начального уровня для самых нетребовательных пользователей

В последнее время Meizu не отличается плодовитостью и ее модельный ряд весьма скуден. Те устройства, что изредка компания выпускала созданы с ориентиром на флагманский сегмент. Но в прошлом году Meizu решила сменить стратегию и вновь вернуться к выпуску доступных смартфонов серии mBlue. Сегодня был представлен Meizu mBlu 10, ставший первым устройством линейки после продолжительного перерыва.

Meizu mBlu 10 оснастили 6,62-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (1600х720 точек) с частотой обновления 60 Гц, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт, флеш-накопителем вместимостью до 256 Гб и операционной системой Android 11 с оболочкой Flyme 9.

Под капотом Meizu mBlu 10 работает 12-нанометровый чип UNISOC T310, работающий в связке с 4/6 Гб оперативной памяти. Фронтальная камера Hynix HI846 разрешением 8-мегапикселей и сзади установили ансамбль из трех сенсоров, где главный на 48 Мп Samsung S5KGM2 и в тандеме с ним предложили два бесполезных датчика по 2 Мп каждый. Имеется поддержка Bluetooth 4.2, 3,5 мм разъем для наушников и ИК-порт.

Новинку уже можно приобрести в Китае и на выбор три модификации: 4/64 Гб — $110, 4/128 Гб — $125 и 6/128 Гб — $140.

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Источник: mydrivers