Анонс Moto E30: 90-Гц и Android 11 Go Edition

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Бюджетка для поклонников стокового Android

Прошел месяц с момента анонса бюджетного Moto E40, который предложил чип UNISOC и 90-герцовый дисплей. Теперь компания решила выпустить его упрощенную версию Moto E30, где главное отличие в программном обеспечении и объеме памяти.

Moto E30 базируется на Unisoc T700, предлагает 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной. На передней панели установили 90-герцовый экран диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Руководит работой новинки урезанная версия зеленого робота — Android 11 Go Edition.

Для создания автопортретов установили 8-мегапиксельную камеру, а на задней панели предложили трехкомпонентную тыльную камеру с датчиками 48 Мп (f/1.8) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). Питает Moto E30 аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и есть сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Корпус новинки выполнен из пластика, защищен по классу IP52 и предложили 3,5 мм разъем для наушников.

Имеется слот для двух SIM-карт, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v5.0 и GPS. Размеры Moto E30 составляют 165,1 x 75,6 x 9,1 мм, а вес - 198 грамм. Оценили смартфон в 100 евро.

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Источник: 91mobiles