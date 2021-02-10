Moto E40 будет бюджетником с 90-Гц экраном и Android 11 Go

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Экран с повышенной частотой обновления добрался и до бюджетных аппаратов Motorola

Несмотря на ничтожно небольшую долю на рынке и отсутствие перспектив, что компания совершит невозможное и начнет активно расти, Motorola продолжает выпускать смартфоны. Причем компания стремится, чтобы ее устройства были представлены во всех сегментах. На очереди анонс Moto E40, характеристики и изображения которого выложили в сеть.

По слухам, это будет первый бюджетный смартфон компании с 90-герцовым дисплеем. Установят 6,5-дюймовую матрицу разрешением HD+. Емкость аккумуляторной батареи Moto E40 составит 4000 мАч и заряжать ее можно будет на мощности 10 Вт.

В качестве аппаратной платформы выбор пал на UNISOC T700, предложат 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Работать аппарат будет под управлением Android 11 Go, предложит водоотталкивающее покрытие, дактилоскопический датчик на задней панели, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Разрешение фронтальной камеры Moto E40 составит 8 мегапикселей со светосилой f/2.2 и на тыльной стороне установят тройную тыльную камеру с датчиками 48 Мп (f/2.0) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макрообъектив). Информации о времени выхода смартфона нет. А вот в плане стоимости ориентируют на цену $150.

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Источник: notebookcheck