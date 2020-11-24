Анонс Moto E7: выносливая бюджетка с «чистым» Android и светосильным объективом

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Представили Moto E7 для экономных

Motorola представила смартфон E7. Это один из самых доступных смартфонов, где на дешевый китайский процессор «напялили» приличного вида корпус и упростили ряд параметров, чтобы была возможность предложить максимально низкий ценник.

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Moto E7 укомплектовали IPS-дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек с соотношением сторон 20:9 и в верхней части есть вырез-капля под фронтальную камеру на 5-мегапикселей. Базируется новинка на бюджетном восьмиядерном чипе Helio G25 в связке с 2 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Объем постоянной памяти составил 32 Гб с возможностью его расширения посредством карт памяти до 512 Гб.

За автономность работы Moto E7 отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мАч и есть поддержка зарядки мощностью 10 Вт. В активе смартфона порт USB Type-C, дактилоскопический датчик на задней панели, 3,5 мм разъем для наушников и двойная основная камера, где главный сенсор на 48-мегапикселей со светосилой f/1.7 и дополняет его модуль для макросъемки на 2-мегапикселя. Есть выделенная кнопка для вызова Google Assistant и корпус получил водоотталкивающее покрытие.

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Работает Moto E7 под управлением операционной системы Android 10 и в Европе его будут продавать по цене 120 евро или $143.

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Источник: androidauthority