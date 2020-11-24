Motorola представит настоящий флагман под названием Motorola Nio

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Легендарный бренд Motorola готов представить свой новый флагман Motorola Nio.

Не так давно мы рассказывали про планы Lenovo захватить рынок бюджетных устройств. В той статье также были затронуты планы компании касаемо ее «дочки» - бренда Motorola. Дело в том, что Motorola в своем современном облике ориентируется на средний и бюджетный сегмент. Однако в этом году компания изменила свое основное направление и решила также предлагать и полновесные флагманы.

Компания уже выпустила линейку Edge, где старшей моделью являлся Motorola Edge+, предлагающий в качестве ЦП Snapdragon 865. К сожалению, этот смартфон не был благосклонно воспринят ни покупателями, ни профильными СМИ, в основном, из-за завышенного ценника за предлагаемые фишки.

Moto Edge+﻿

Похоже, Motorola хочет исправить этот недочет с помощью нового флагманского смартфона. Этой информацией поделилось издание TechnikNews. Согласно изданию, Motorola работает над новым устройством, имеющим кодовое имя Nio.

Судя по утечкам, в смартфоне будет снова установлен уже устаревший Snapdragon 865. Помогать процессору будет набор из 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Компания также должна предложить прокаченную версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Смартфон должен будет работать на Android 11 из коробки.

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Дисплей устройства будет иметь разрешение FullHD+, а частота обновления изображения составит не менее 90 Гц. В него будет встроена двойная фронталка на 16 и 8 Мп. С обратной стороны устройства мы найдем тройной блок основной камеры с объективами на 64, 16 и 2 Мегапикселя.

По слухам, Motorola представит этот смартфон в 1 квартале 2021 года.

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Источник: Gizmochina



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