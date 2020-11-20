Новый смартфон от Motorola – Moto G10 Play – появился в списке GeekBench

223

Не успев толком выпустить свою линейку устройств под обозначением G9, Motorola уже готовят к выходу Moto G10 Play.

Moto G10 Play﻿

Motorola продолжает свои попытки вернуться из забвения с помощью наиболее активного выпуска устройств бюджетного и среднебюджетного сегмента. Несмотря на то, что линейка Moto G9 и так состоит из совершенно новых устройств, компания уже работает над новым поколением.

Ранее в этом месяце в Сети уже появлялись слухи о выходе нового Moto G10 Play. Теперь же мы имеем подтверждение его разработки: устройство появилось в списке GeekBench, благодаря чему мы знаем некоторые его ключевые характеристики.

На странице GeekBench новый смартфон Motorola обозначается как Moto G Play (2021). В образце, который прошел тест бенчмарка, установлено 3 Гб оперативной памяти, а прошивкой выступает Android 10. Напомним, что устройства Motorola известны за то, что они работают на прошивке, очень похожей на стоковый Android.

К сожалению, на странице устройства не упоминается имя чипсета, однако, в исходном коде страницы виден графический процессор Adreno 610. Учитывая это, мы можем догадаться, что производитель будет использовать Snapdragon 665.

В бенчмарке GeekBench Moto G Play (2021) набрал очень скромные баллы: всего 254 очка в одноядерном тесте и 1233 очка – в многоядерном.

Читать также: ﻿

Ранее издание On Leaks уже поделилось некоторыми ключевыми характеристиками Moto G10 Play. Согласно слухам, смартфон будет иметь квадратный модуль камеры, в который будет установлено три датчика. Дисплей с диагональю 6,5 дюймов будет иметь «дырку» для фронтальной камеры. Питать устройство будет аккумулятор на 4850 мАч.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: time24.news



https://andro-news.com/news/google-vypustit-prilozhenie-google-stadia-dlya-iphone-sovsem-sko.html Google выпустит приложение Google Stadia для iPhone совсем скоро(в Адм. панель)