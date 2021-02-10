Анонс Moto Razr 40 Ultra: и хорош и умен одновременно

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Имиджевый смартфон, который вас не разочарует

Компания Motorola представила свою новую линейку раскладных смартфонов, состоящую из двух моделей Razr 40 и Razr 40 Ultra. В этой статье поговорим о старшей версии.

Razr 40 Ultra может похвастаться 6,9-дюймовым основным AMOLED-дисплеем на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) с поддержкой разрешения 2640×1080 пикселей, частотой обновления 165 Гц и максимальной яркостью 1400 кд/м.

На внешней стороне корпуса размещен 3,6-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой разрешения 1066×1056 пикселей и частотой обновления 144 Гц. От механических повреждений защищает его стекло Gorilla Glass Victus.

Внешний дисплей может использоваться для полноценного взаимодействия с устройством, просмотра видео, прослушивания музыки и многое другое.

Разработчики сократили количество компонентов шарнирного механизма до 85, за счет чего должен увеличиться срок службы. Основная камера смартфона объединила основной 12-мегапиксельный датчик (f/1.5) с поддержкой оптической стабилизации с 13-мегапиксельным сверхшироугольным модулем (f/2.2).

Поддерживается съемка видео в формате 4K на скорости до 60 кадров в секунду. В верхней части основного дисплея имеется вырез, в котором расположена 32-мегапиксельная передняя камера.

Аппаратным основанием Razr 40 Ultra стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, работающий с частотой до 3,0 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 730.

Пользователи могут выбирать между версиями устройства с 8 или 12 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гб. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 30 Вт и беспроводной – до 5 Вт.

Беспроводное подключение обеспечивают адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e и Bluetooth 5.3. В сложенном состоянии габариты смартфона 88,4×74×15,1 мм, а в разложенном – 170,8×74×7 мм. Вес устройства 184,5 г. В качестве программной платформы используется Android 13 с интерфейсом Moto MyUX.

На выбор предлагается три варианта цвета: черный, голубой и красный. Розничная стоимость Razr 40 Ultra в Китае составляет $800 за модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ и $900 за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ.

Глобальные цены на новинку, к сожалению, гораздо выше. В Европе они начинаются с €1199. В США ситуация получше, но все равно дешевле чем за $1000 раскладушку не купить. Как имиджевое решение он выглядит вполне приемлемо. Конечно, это смартфон не для гиков, или тех, кто ищет топ за свои деньги.

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Источник: gsmarena