Анонс Nokia G21: «чистый» Android и 50 Мп камера

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Дорогой и унылый бюджетник

HMD Global в июне прошлого года представил Nokia G20 по цене $199. Это был далеко не самый впечатляющий аппарат в своей ценовой категории, но свою аудиторию он все же нашел. Сегодня компания представила продолжение — Nokia G21. При его создании производитель сосредоточился на трех аспектах для улучшения — дисплей, аккумулятор и камера.

Nokia G21 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. Под капотом установили чипсет UNISOC T606, который изготовлен с применением 12-нанометровой технологии. Процессор оснащен восемью ядрами, два из которых высокопроизводительных Cortex-A75 и секстет энергоэффективных Cortex-A55. В активе Nokia G21 флеш-накопитель на 64/128 Гб, 4 Гб оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5050 мАч с быстрой зарядкой мощностью18 Вт. В комплекте с устройством идет зарядный адаптер на 10 Вт.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 «из коробки». Компания уверяет, что уже скоро он получит обновление до Android 12. Основная камера трехкомпонентная 50 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). В Европе за смартфон будут просить от 170 евро ($193).

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Источник: androidauthority