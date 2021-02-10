Анонс Nothing Phone (2): смартфон для тех, кто хочет выделяться

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Неплохой апгрейд стильного смартфона от Nothing

Первая версия смартфона от молодого бренда Nothing, созданного бывшим руководителем компании OnePlus Карлом Пеем, Phone (1) действительно всколыхнула рынок. Это было нечто действительно необычное и очень выделялось из серой массы однотипных современных смартфонов.

Есть те кому он очень понравился, как и те, кто говорил, что это невероятная глупость, но слышали о нем почти все и никого он не оставил равнодушным. Конечно, это была первая попытка пера и девайс имел определенные конструктивные недостатки. Там была не очень качественная камера, достаточно толстые рамки вокруг дисплея и хоть и неплохой, но далеко не топовый чип Snapdragon 778.

И вот прошедший год компания собрала фидбек от пользователей, немного осмелела и выпустила второе поколение смартфона под названием Nothing Phone (2). Даже свое первое поколение Карл Пэй называл флагманом, но теперь характеристики действительно соответствуют флагманскому уровню.

Что касается дизайна, то значительных изменений они не внесли. Элементы под прозрачной крышкой выглядят немного аккуратнее, глиф разбили на дополнительные сектора, а надежды на скругленные грани не оправдались. Мода победила эргономику и грани все такие же плоские и при увеличенном размере аппарата точно не добавляют комфорта в удержании.

На передней стороне смартфона расположен 6,72-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей от Visionox с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана динамическая от 1 до 120 Гц. В результате мы получаем плавность анимаций и прокруток и экономию энергии при просмотре статического контента. пиковая яркость составляет 1600 болт, и это действительно флагманский уровень. Рамки вокруг дисплея стали значительно тоньше.



Сердцем Nothing Phone (2) стал очень удобный и мощный чип Snapdragon 8+ Gen 1. Версии памяти варьируются от 8/128 ГБ до 12/512 ГБ. Операционная система Android 13 вместе с фирменным интерфейсом Nothing OS 2.0 обеспечивает современный и удобный опыт использования. Полностью изменен интерфейс во второй версии, теперь он имеет фирменные черты дизайна бренда и соответствует общей стилистике.

Отдельно нужно поговорить о Glyph, расположенном на задней стороне гаджета. Он получил значительно расширенный функционал и светится секторами, что позволяет использовать его как индикатор громкости или таймера.

В общем, этому разделу на презентации уделили особое внимание, но это лучше видеть, чем рассказывать словами. Одним словом его прокачали и уделили программным фишкам связанным с ним гораздо больше внимания, чем в первом поколении.



Новинка прокачала свои фото и видео возможности. Задняя камера состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора (IMX890 с оптической стабилизацией изображения), 50-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора (Samsung JN1) и 32-мегапиксельной селфи-камеры (IMX 615).

Большинство улучшений произошло за счет улучшения алгоритмов обработки, потому что чисто физически камеры почти не изменились. Конечно, показательные фото из презентации хороши, но надо смотреть примеры от реальных пользователей.



Что касается аккумулятора, то Nothing Phone(2) оснащен батареей на 4700 мАч, что обеспечивает достаточно долгое время работы без необходимости частой подзарядки. Мощность зарядки выросла до 45 Вт, что приятно. Смартфон также поддерживает оптический сканер отпечатков пальцев на экране, что добавляет удобства и безопасности при разблокировании устройства.



Nothing Phone (2) будет доступен в двух цветах: серый и белый. Цены на предзаказ начнутся с $599. Это значительно дешевле, чем утверждали первые истоки и на фоне нынешних цен на глобальные смартфоны он будет очень конкурентоспособным смартфоном.

Здесь очень нетипичный и красивый дизайн, хорошие технические характеристики и фотографические возможности и программное обеспечение. Он станет хорошим выбором как для владельцев первой версии смартфона, так и просто для людей, которым надоели однотипные смартфоны и они ищут что-нибудь новенькое. Этот смартфон не перепутаешь ни с каким другим даже с расстояния в несколько метров.

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Источник: Nothing