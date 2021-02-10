Анонс Nothing Phone (2а) – недорогая альтернатива флагману и открытие разработки под Glyph интерфейс
ДОСТУПНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ФЛАГМАНА
Компания Nothing, известная своими необычными смартфонами со стильным дизайном, анонсировала бюджетную модель Phone (2а). На своем YouTube канале.
Ранее уже появлялась информация об этом устройстве – однако в видео соучредитель не дал никаких характеристик. Ожидается, что он будет оборудован процессором MediaTek Dimensity 7200, OLED экраном 120 Гц и двойной камерой 50 Мп. Цена будет составлять около €400.
По словам соучредителя Nothing Акиса Евангелидис, Phone (2а) объединит лучшие функции флагмана Phone (2), но по более низкой цене.
Также компания анонсировала Glyph Developer Kit – набор инструментов для разработчиков, что позволит посторонним приложениям управлять световой индикацией на смартфонах Nothing – теперь поддержка будет в любых приложениях, если разработчик приложения этого захочет.
Официальная премьера Phone (2а) состоится в конце февраля на MWC 2024 в Барселоне. Он станет более доступной альтернативой флагманам Nothing с уникальным дизайном.
Источник - nothing