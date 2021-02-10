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Анонс Nothing Phone (2а) – недорогая альтернатива флагману и открытие разработки под Glyph интерфейс

01.02.2024 74 0

ДОСТУПНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ФЛАГМАНА

Компания Nothing, известная своими необычными смартфонами со стильным дизайном, анонсировала бюджетную модель Phone (2а). На своем YouTube канале.

Ранее уже появлялась информация об этом устройстве – однако в видео соучредитель не дал никаких характеристик. Ожидается, что он будет оборудован процессором MediaTek Dimensity 7200, OLED экраном 120 Гц и двойной камерой 50 Мп. Цена будет составлять около €400.

По словам соучредителя Nothing Акиса Евангелидис, Phone (2а) объединит лучшие функции флагмана Phone (2), но по более низкой цене.

Анонс Nothing Phone (2а) – недорогая альтернатива флагману и открытие разработки под Glyph интерфейс – фото 1

Также компания анонсировала Glyph Developer Kit – набор инструментов для разработчиков, что позволит посторонним приложениям управлять световой индикацией на смартфонах Nothing – теперь поддержка будет в любых приложениях, если разработчик приложения этого захочет.

Анонс Nothing Phone (2а) – недорогая альтернатива флагману и открытие разработки под Glyph интерфейс – фото 2

Официальная премьера Phone (2а) состоится в конце февраля на MWC 2024 в Барселоне. Он станет более доступной альтернативой флагманам Nothing с уникальным дизайном.

Источник - nothing

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 01.02.2024
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Анонс Nothing Phone (2а) – недорогая альтернатива флагману и открытие разработки под Glyph интерфейс