Анонс Nubia Red Magic 7 и Nubia Red Magic 7 Pro: турбина для охлаждения, 1 ТБ памяти и подэкранная фронталка

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Один из способов выделиться на рынке — создать игровой смартфон. И это с успехом делает Nubia. Очередные монстры производительности — Nubia Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro, анонс которых состоялся сегодня. Их фишка не только в игровой направленности, но и продвинутом техническом оснащении, которому будет рад любой гик.

Nubia Red Magic 7

Дисплей Nubia Red Magic 7 имеет диагональ 6,8 дюйма, тип матрицы AMOLED и частота обновления составила 165 Гц. Панель адаптивная, ее разрешение FullHD+ и частота отклика тача 720 Гц. Под капотом трудится Snapdragon 8 Gen 1 в тандеме с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5. Флеш-памяти UFS 3.1 до 512 Гб и руководит работой устройства операционная система Android 12.

Nubia Red Magic 7

Питает Nubia Red Magic 7 батарейка емкостью 4500 мАч и предложили быструю зарядку на 120 Вт. Особая гордость производителя — система охлаждения ICE 8.0, которая включает в себя вентилятор с RGB-подсветкой, который выдает 20 000 оборотов в минуту.

Обладает смартфон стереодинамиками, портом USB Type-C, фронтальным модулем на 8 Мп, дисплейным сканером отпечатков пальцев и поддержкой Bluetooth 5.2. На тыльной стороне установили тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор).

﻿Nubia Red Magic 7 Pro﻿

Вторым дебютантом стал Nubia Red Magic 7 Pro, который получил основной массив характеристик базовой версии, но с рядом улучшений. Так, здесь установили выделенный процессор Red Core 1. Это чип собственной разработки для улучшения игрового процесса. На торцах предложили тригерры, обеспечивающие частоту дискретизации касания 500 Гц. Тройная камера как у базовой версии, но разрешение фронталки увеличили до 16 Мп и ее отправили под поверхность экрана. Еще одно преимущество «прошки» — 10-битный экран с частотой отклика тача 960 Гц при аналогичной диагонали, частоте обновления и разрешении.

Еще в чем прокачали Nubia Red Magic 7 Pro, так это по части емкости аккумулятора и скорости зарядки. Здесь предложили батарейку на 5000 мАч и проводную зарядку мощностью 135 Вт (от 0 до 100% всего за 15 минут). В комплекте со смартфоном идет зарядный адаптер на 165 Вт.

Nubia Red Magic 7 и 7 Pro доступны в черном и «неоновом» цветах, а также предложили прозрачное исполнение тыльной крышки. Базовый смартфон с 8/128 Гб памяти оценили в $615, модификации с 12/128 Гб и 12/256 Гб памяти обойдутся в $695 и $757 соответственно. «Прозрачное» исполнение доступно с 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти по цене $773 и $867 соответственно.

Nubia Red Magic 7 Pro уже в базовой версии предлагает 12/128 Гб и ценник на него составил $757. За модификацию с 12/256 Гб запросили $820, а топовая вариация с 16/256 Гб памяти оценена в $883. Вариант с «прозрачной» тыльной крышкой вышел аж в четырех модификациях: 12/256 Гб — $836, 16/256 Гб — $899, 18/512 Гб — $1025 и 18 Гб/1 ТБ (!) — $1183.

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Источник: gizmochina