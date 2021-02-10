Анонс Nubia Z50S Pro: Стильный камерофон с топовой начинкой за $515

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Стильный, мощный и недорогой

Компания Nubia официально представила флагманский смартфон Nubia Z50S Pro, похожий на компактную фотокамеру.

Толщина смартфона составляет всего 8,6 мм, а масса равна 228 г. Производитель утверждает, что смартфон удобно лежит в руке и не ускользает, как другие стеклянные флагманы. Кстати кожаная задняя крышка здесь – это текстурированное стекло, а не пластик, как у других производителей. Так что по материалам корпуса он, можно сказать, уникален.

Главным преимуществом Nubia Z50S Pro является система обработки изображений, оснащенная эксклюзивным объективом с фокусным расстоянием 35 мм. Диафрагма основной 50-мегапиксельной камеры (1/1,49") Sony IMX800 достигает наибольшего в области значения 5,21 мм, а количество проникающего света на 34% выше, чем у флагмана Nubia предыдущего поколения. Это обеспечивает наилучшие эффекты оптического размытие и самые лучшие ночные снимки без шумов.

Производитель утверждает, что камера позволяет получать фотографии с более высокой плотностью пикселей и большей четкости чем другие флагманы с однодюймовыми датчиками изображения. Действительно ли на практике фото будет лучше, увидим уже во время обзоров реальных примеров от блоггеров.

В дополнение к основной камере телефон также оснащен 50-мегапиксельной сверхшироугольной камерой с автофокусом с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм, сверхшироугольным объективом с углом 125 градусов, поддержкой макросъемкой на расстоянии от 2,5 см, с стабилизации. Nubia добавила такие алгоритмы, как Humanities Street Shot 2.0, сверхчувствительное отслеживание фокуса, Night Mandrill 2.0.

Nubia Z50S Pro получил 6,78-дюймовый экран разрешением 1,5K. В нем используют люминесцентные материалы Q9, а энергопотребление на 15% ниже, чем у предыдущего поколения. Яркость достигает 1200 кд/м2.

Смартфон оснащен разогнанной однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Nubia Z50S Pro получил MyOS 13 и всего 8 неудаляемых программ. Также в оснастку входят два громких стереодинамика, ИК-пульт для дистанционного управления, NFC.

Старт продаж Nubia Z50S Pro намечен на 27 июля 2023 года. Версия с 12/256 ГБ стоит $515, версии с 12/16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти оценили в $555 и $615 соответственно.

За такую цену модель действительно может приобрести немалую популярность в Китае, а вот что там с глобальной прошивкой и стабильностью ПО пока неясно.

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Источник: mydrivers