Анонс OnePlus 10 Pro: топовое «железо» с камерой Hasselblad

277

OnePlus 10 Pro 5G представлен сегодня в Китае. Все подтвердилось, изначально компания решила устроить анонс флагмана на домашнем рынке. То как выглядит OnePlus 10 Pro 5G и какие характеристики получит, ни для кого не секрет уже несколько недель. Утечки дошли до того, что компания вынуждена была рассекретить большинство параметров новинки за несколько дней до презентации.

Учитывая то, что сегодняшняя презентация свелась к тому, что были сверены все характеристики, начнем мы с самого интересного — стоимости. На рынке Китая OnePlus 10 Pro будет доступен в трех модификациях, где самая младшая предлагает 8/128 Гб памяти и оценили ее в $737. За версии с 8/256 Гб и 12/256 Гб запросили $785 и $832 соответственно. И это даже меньше того прайса, который установила за OnePlus 9 Pro на рынке Китая. В прошлом году флагман был представлен в таких же модификациях, но порядок цен был $767, $843 и $920 соответственно. Похоже, что флагманы OnePlus теперь отходят на второй план, уступая серии Oppo Find X место уберфлагманов в альянсе Oppo и OnePlus.

OnePlus 10 Pro предлагает AMOLED-дисплей E5 от Samsung диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+ (3216х1440 точек), защищает который стекло Gorilla Glass Victus. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10+ и Always on Display, пиковой яркостью 1300 нит и частота отклика сенсора до 1000 Гц. Фишкой экрана стала технология LTPO 2.0, позволяющая динамически менять частоту обновления от 1 до 120 Гц, а также оптимизировать задержку с обычных 700 мс до 75 мс.

Внутри корпуса OnePlus 10 Pro толщиной 8,55 мм скрывается чип Snapdragon 8 Gen 1 и система жидкостного охлаждения с заявленной площадью рассеивания тепла 34119 мм². Китайские источники, которые успели протестировать флагман, зафиксировали, что по истечении получаса в «Genshin Impact» температура корпуса составила 43,5 градусов.

В активе OnePlus 10 Pro имеется 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 80 Вт и беспроводной AIRVOOC на 50 Вт. Компания заявляет, что на полную зарядку по проводу уйдет 32 минуты, а по беспроводу 47 минут. Есть и технология виртуального расширения оперативной памяти до 7 Гб.

Основная камера OnePlus 10 Pro по-прежнему предлагает три датчика изображения с режимом калибровки Hasselblad, где главный модуль на 48 Мп (Sony IMX789, OIS, 1/1,43"). Ассистирует ему ультраширик на 50 Мп (Samsung JN1) с углом обзора 150 градусов (по умолчанию 110 градусов) и телеобъектив на 8 Мп с 3,3-кратным оптическим зумом.

Кроме того, OnePlus 10 Pro также предлагает самый мощный на сегодняшний день нестандартный линейный двигатель оси X для Android с более сильной, четкой и насыщенной вибрацией. Всего существует более 170 видов систем вибрационных эффектов O-Haptics, которые полностью охватывают сценарии использования, такие как переключение интерфейса, набор текста, игры и т. д.

В Китае OnePlus 10 Pro доступен с оболочкой ColorOS 12.1 на базе Android 12. Имеется поддержка Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, экранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Продажи OnePlus 10 Pro стартуют с 13 января.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: oneplus