Анонс OnePlus 10R 5G: дорогое перевоплощение Realme GT Neo 3 и OnePlus Ace

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За OxygenOS и бренд солидная наценка

Сегодня в Индии OnePlus устроила пресс-мероприятие «More Power to You», посвященное выпуску новинок. Начать презентацию было решено с оглашения тех целей, которые компания ставит перед собой на 2022 год. Она намерена сконцентрироваться на выпуске устройств, базирующиеся на трех «китах»: высокая производительность, быстрая зарядка и улучшенное программное обеспечение OxygenOS.

Одним из устройств, которое объединило в себе все то, к чему стремится в этом году компания, стал OnePlus 10R 5G, который предложил 150-ваттную зарядку, оболочку OxygenOS 12 на базе Android 12 и чипсет Dimensity 8100 Max. Мощности зарядки хватит для того, чтобы через три минуты получить прибавку в 30% в емкости аккумулятора. Новинку оснастили 113 различными датчиками, которые отвечают за безопасность зарядки.

Собственно, все это мы слышали еще во время презентации OnePlus Ace в Китае. Это и не удивительно, ведь OnePlus 10R 5G всего лишь глобальная версия китайской модели, а также «родной брат» Realme GT Neo 3. Поэтому все прочие параметры также не станут сюрпризом.

Смартфон оснастили 120-герцовым OLED-экраном диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 4500 мАч, NFC, стереодинамиками, тройной тыльной камерой 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (сенсор для макросъемки), дисплейным сканером отпечатков пальцев, 8/12 Гб оперативки и флеш-памятью на 128/256 Гб.

Как и в случае с realme GT Neo 3, OnePlus 10R доступен в двух версиях, отличающихся емкостью батарейки и мощностью зарядки. Младшая модификация с 8/128 Гб, аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой на 80 Вт оценена в $509, а модификация с 12/256 Гб стоит $561. За версию с 12/256 Гб памяти, АКБ на 4500 мАч и 150-ваттной зарядкой придется отдать $574. Для сравнения ценник на OnePlus Ace в Китае стартует с отметки $387.

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Источник: oneplus