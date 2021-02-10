Анонс OnePlus 9RT уже завтра

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Инсайдеры были правы. T-версия в серии OnePlus 9 будет, но без заявки на флагманский уровень

Неожиданно глава OnePlus сообщил о том, что завтра компания покажет новый смартфон. Что это будет за модель, он озвучивать не стал. Но нет сомнений, что завтра состоится премьера OnePlus 9RT. Все дело в том, что сам пост написан со смартфона с названием OnePlus 9RT, а также руководитель компании предложил экскурс в историю, рассказав о том, какие фишки предлагали T-версии флагманов компании.

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На этот раз OnePlus обошлась без долгой промо-кампании, она отказалась от того, чтобы долго подогревать интерес к новинке. Но экскурс в прошлое может объясняться тем, что OnePlus 9RT также предложит какую-то фишку, которая будет выделять его среди прочих устройств компании. На уровне предположений — новинка станет первой с фирменным интерфейсом OxygenOS 12 на базе Android 12. Но ранее известный информатор Digital Chat Station фактически опроверг информацию об установке Android 12 в OnePlus 9RT.

Разошлись мнения инсайдеров и по части того, какая аппаратная платформа будет стоять внутри смартфона. Одни уверяют, что компания вновь предложит Snapdragon 870, а другие уверяют, что новинка будет базироваться на Snapdragon 888. Новинке приписывают AMOLED-панель диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю зарядку на 65 Вт, до 12 Гб оперативки и до 256 Гб постоянной памяти.

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В арсенале OnePlus 9RT будет дисплейный сканер отпечатков пальцев, фронтальная камера на 16 Мп. Основная камера должна получить в качестве главного датчик Sony IMX766 на 50 Мп и широкоугольный сенсор на 16-мегапикселей.

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Источник: weibo