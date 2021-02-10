Знакомьтесь, OxygenOS 12 на базе Android 12. Список смартфонов OnePlus, которые получат обновление

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Скриншоты OxygenOS 12 демонстрируют новый дизайн оболочки

OnePlus оказалась в авангарде тех, кто первым выкатил бета-версию собственной прошивки на базе Android 12. Вполне логично, что право первыми опробовать OxygenOS 12 получили флагманы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Помимо объявления того, что компания уже активно тестирует оболочку с Android 12, она выложила скриншоты, демонстрирующие те изменения, которые произошли в ней.

Они дали понимание, что разработчики упростили визуальные эффекты, переработали режим концентрации Zen Mode, предложили настраиваемую темную тему, а также усовершенствовали режим Canvas AOD. Уделили внимание лучшему сопряжению со смарт-часами OnePlus Watch, Полки и Заметки получили новое оформление, а также произошел редизайн иконок.

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Компания декларирует повышение безопасности и надежности, а также улучшенную защиту. В частности, улучшили механизм защиты и упростили доступ к хранилищу данных, а также сделали комфортной сортировку информации. Данные в «Личном сейфе» изолированы от прочих приложений, но доступны для личного пользования.

Ожидается, что стабильную версию OxygenOS 12 флагманы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro получат до конца нынешнего года. Что касается прочих устройств компании, то им, скорее всего, придется дождаться следующего года. Известно, что OxygenOS 12 на основе Android 12 доберется до OnePlus 9RT, OnePlus 8T, OnePlus 8/8 Pro, OnePlus 7/7 Pro, OnePlus 7T/7T Pro, OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE.

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Источник: oneplus