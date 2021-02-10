Анонс OnePlus Buds Pro 2 премиум звук за приемлемую цену

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OnePlus Buds Pro 2﻿ лучшие по своей цене

Только анонсировали новые премиальные наушники от компании OnePlus. Ничего действительно революционного мы не увидели, но совокупность характеристик и технологий в сочетании с премиальным дизайном OnePlus Buds Pro 2 поставила очень высокую планку качества в сегменте до 200$.

Что же умудрились внедрить OnePlus в свои новые «уши»:

Два драйвера: на 11 мм и 6 мм. Один отвечает за низкие частоты, другой – за высокие.

Hi-Res звук благодаря кодеку LHDC.

Активное шумоподавление.

Длительная автономность. Емкость аккумулятора кейса: 520 мАч 39 часов работы. Емкость аккумулятора наушника: 60 ​​мАч 9 часов работы без ANC.

Разработаны вместе с Dynaudio. Это датский производитель оборудования Hi-Fi.

Защита IP55. Корпус наушников полностью защищен от механического воздействия различных предметов и имеет частичную защиту от пыли. Кроме того, аксессуар не боится водяных струй под давлением!

Интересно, что в этот раз OnePlus анонсировало три цвета наушников, кроме традиционного зеленого и черного появился вариант белого цвета, который не фигурировал ни в каких истоках. Также большое внимание уделили технологии шумодава, который с помощью трех микрофонов стал работать в 2.4 раза лучше.

Еще одна интересная технология это Dual Pair, она позволяет коннектироваться сразу к нескольким устройствам одновременно.

Цена новинки составляет 145$(179$ в США)

Источник: oneplus