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Анонс OnePlus Buds Pro 2 премиум звук за приемлемую цену

07.02.2023 129 0

OnePlus Buds Pro 2﻿ лучшие по своей цене

Только анонсировали новые премиальные наушники от компании OnePlus. Ничего действительно революционного мы не увидели, но совокупность характеристик и технологий в сочетании с премиальным дизайном OnePlus Buds Pro 2 поставила очень высокую планку качества в сегменте до 200$.

 

OnePlus-Buds-Pro-2

 

Что же умудрились внедрить OnePlus в свои новые «уши»:

  • Два драйвера: на 11 мм и 6 мм. Один отвечает за низкие частоты, другой – за высокие.
  • Hi-Res звук благодаря кодеку LHDC.
  • Активное шумоподавление.
  • Длительная автономность. Емкость аккумулятора кейса: 520 мАч 39 часов работы. Емкость аккумулятора наушника: 60 ​​мАч 9 часов работы без ANC.
  • Разработаны вместе с Dynaudio. Это датский производитель оборудования Hi-Fi.
  • Защита IP55. Корпус наушников полностью защищен от механического воздействия различных предметов и имеет частичную защиту от пыли. Кроме того, аксессуар не боится водяных струй под давлением!

 

Интересно, что в этот раз OnePlus анонсировало три цвета наушников, кроме традиционного зеленого и черного появился вариант белого цвета, который не фигурировал ни в каких истоках. Также большое внимание уделили технологии шумодава, который с помощью трех микрофонов стал работать в 2.4 раза лучше.

 

OnePlus-buds-pro-2

 

Еще одна интересная технология это Dual Pair, она позволяет коннектироваться сразу к нескольким устройствам одновременно.

 

Цена новинки составляет 145$(179$ в США)

 

Источник: oneplus

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 07.02.2023

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Анонс OnePlus Buds Pro 2 премиум звук за приемлемую цену