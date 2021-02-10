Анонс OnePlus Nord CE 2: небольшой апгрейд

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Ценник для Индии вполне сносный, для всего остального мира — дорого

Прошло чуть больше месяца с момента анонса OnePlus 10 Pro, и компания представила свой второй смартфон 2022 года выпуска. Только на этот раз это не флагман, а доступный аппарат, ориентированный на массовую аудиторию — OnePlus Nord CE 2. В сравнении с предшественником изменения коснулись аппаратной платформы и быстрой зарядки, а также переработали дизайн, добавив флагманскую черту Oppo Find X3 в виде плавно выступающего блока основной камеры.

А еще новинка удивительным образом созвучна по большинству параметров с Oppo Reno7 SE, подтверждая наличие тесных родственных уз между двумя компаниями. OnePlus Nord CE 2 предлагает тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп (сверширик) + 2 Мп (макрообъектив). Спереди установили фронталку на 16 Мп. Характеристики практически идентичным тем, что предлагает OnePlus Nord CE с тем лишь исключением, что датчик глубины заменили макросенсором.

Внутри установили Dimensity 900 вместо Snapdragon 750G у предшественника. Еще одно заметное улучшение — быстрая зарядка мощностью 65 Вт. На восполнение заряд на 65% уйдет всего 15 минут.

Все прочие характеристики знакомы по OnePlus Nord CE: 90-герцовый дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400х1080 точек, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гб постоянной UFS 2.2, наэкранный сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников, NFC и Bluetooth 5.2. Работает смартфон под управлением OxygenOS 11.3 на базе Android 11. Предложили поддержку карт microSD до 1 ТБ, но вновь нет фирменного ползунка для переключения режимов.

В Индии OnePlus Nord CE 2 появится в продаже 22 февраля с 6/128 Гб памяти по цене $319. В Европе же предложат модификацию с 8/128 Гб памяти по цене 349 евро и в Великобритании ценник будет в районе $405.

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Источник: androidauthority