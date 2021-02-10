Анонс Oppo K11: самый дешевый камерофон с флагманским Sony IMX 890

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Прообраз OnePlus Nord 3 CE от материнской Oppo

На презентации в Китае официально представили смартфон Oppo K11. Главной фишкой этого смартфона стал флагманский сенсор Sony IMX890, используемый во флагманских устройствах, но цена смартфона начинается от $250. То есть, это самый дешевый камерофон на рынке с основным сенсором флагманского уровня.

Другие характеристики тоже не портят общую картину и по факту перед нами копия OnePlus Nord 3 CE только с несколько иным дизайном и значительно меньшей ценой.

Oppo K11 построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 782G. Это немного разогнанная версия Snapdragon 778G, сочетающая в себе неплохую производительность в играх и повседневных задачах, и энергоэффективный техпроцесс 6 нм.

Экран – с плоской Full HD+ OLED панелью производства BOE с диагональю 6,7 дюйма, с частотой развертки 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1100 кд/кв.м., а частота ШИМ – 2160 Гц.

Помимо основной гордости смартфона 50-мегапиксельного Sony IMX890 с оптической стабилизацией, есть еще 8-мегапкисельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельный для съемки макро. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная.

Также выдающейся характеристикой в этом ценовом сегменте зарядка мощностью 100 Вт. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается полностью всего за 26 минут.

Кроме этого у Oppo K11 есть и другие приятные особенности: линейный вибромотор, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, ИК-излучатель, чип NFC и современные модули Wi-Fi и Bluetooth.

Смартфон выпускается в трех вариантах памяти: 8/256 ГБ за $250, 12/256 ГБ – $280 и 12/512 ГБ – $350. Топовая версия немного переоценена и уже заходит на поле смартфонов с более мощными чипами и другими характеристиками. А вот две младшие версии станут интересным решением для людей, желающих хорошие камеры по доступной цене.

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Источник: OPPO