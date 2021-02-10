Анонс POCO C55 - "кожаный" смартфон за 115$

114

дисплей на 6.71″, процессор MediaTek Helio G85, защита IP52 и батарейка на 5000 мАч за $115

Бренд POCO сегодня анонсировал в Индии новую бюджетную модель C55, позиционирующуюся как стильное решение с наилучшей производительностью для своей ценовой категории.

Как и ожидалось, это смартфон Redmi 12C одевший в модную кожаную одежду. У него тот же 6,71" дисплей с разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio G85, двойная основная камера с 50-Мп главным сенсором, аккумулятор на 5000 мАч с 10-Вт зарядкой, громкий динамик и MIUI для POCO. псевдокожи с текстурированным швом похожим на LG G4, ставший визитной карточкой блок камер с логотипом и сканером отпечатком пальца. Заявленную защиту от влаги по IP52, то есть дождя можно не бояться.

POCO C55 предложен в трех цветах (черный, зеленый и синий) и двух конфигурациях памяти – 4/64 и 6/128 ГБ. Цена начинается со 115$, но на старте можно сэкономить десятку и приобрести за 105$. Появится ли модель за пределами рынка Индии пока неизвестно, потому что на днях ожидается анонс глобального Redmi 12C. Но Глядя на дизайн все же я бы предпочел аппарат от POCO, задняя крышка с подобной текстурой это один из немногих вариантов позволяющих спокойно носить смартфон без чехла. Продажи POCO C55 стартуют в Индии 28 февраля.

Читать также: Xiaomi готовит царский планшет в ответ на Galaxy Tab S8 Ultra

Источник: poco