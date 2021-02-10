Анонс POCO F4 GT: мировая премьера игрофона по завышенной цене

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Бренд POCO, ведомый твердой рукой Xiaomi, сегодня представил игровой POCO F4 GT. Вновь никакой фантазии и собственного творчества от суббренда. Перед нами копия другого смартфона компании — Redmi K50 Gaming Edition. Причем как по начинке, так и в плане дизайна. Скрывать клонирование и ребрендинг никто особо и не стремился.

Как и у прототипа, ключевыми фишками игрофона POCO F4 GT стали выдвижные курки, мощное «железо», хороший звук, ультрабыстрая зарядка и привлекательный ценник. Построен смартфон на Snapdragon 8 Gen 1, обладает аккумуляторной батареей емкостью 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и стереодинамиками с Dolby Atmos.

Для отображения картинки в POCO F4 GT установили AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Как и надлежит игровому смартфону, частота обновления здесь повышенная до 120 Гц, а частоту отклика тача довели до 480 Гц. Предложили 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб и 20 Мп фронталку по центру в отверстии.

Камера никогда не являлась сильной стороной устройств для геймеров, что подтверждает и POCO F4 GT. Для основной камеры выбрали сет из трех датчиков, где роль «главной скрипки» взял на себя 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 с диафрагмой f/1.9. Дополнили его ультрашириком на 8 Мп и заглушкой для макросъемки на 2 Мп.

Из прочих черт POCO F4 GT выделим дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и LDAC. А теперь самое интересное: что по ценам? Младшая версия с 8/128 Гб памяти оценена в 599 евро, а за вариант с 12/256 Гб памяти предстоит отдать 699 евро. На старте продаж с 28 апреля по 7 мая POCO F4 GT можно будет приобрести со скидкой в 100 евро. Напомним, что в Китае Redmi K50 Gaming Edition с 8/128 Гб запросили $520, а топовая модификация оценена в $615.

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Источник: poco